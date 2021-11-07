Отправлено: - 09:05

maxsaf:

abaika95: Тогда почему ты так агррсевно отреагировал? Я вроде не хамлю



Херасе. Ты уже якобы почти у меня на кухне сидишь, без приглашения. Мне тебе мож еще стол накрыть?

Цитата:А Вы ждали от этого существа джентльменства, порядочности? От абайки, который бесконечно тычет форумчанам, в качестве "аргументов", их возраст (как доказательство их "скудоумия")? Или Дракону тычет "просрочку"?Подняли его до своего уровня, получайте!