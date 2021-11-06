Отправлено: - 19:57

Vit:

Евгений семью бросил уехав из Тюмени ради двух пучков петрушки. Вывод?

serg kost:

Я про то, что считают расходы те, у кого дачи нет. Или кто считать не умеет.

Цитата:Какой глупейший и совершенно никчёмный вывод. Не зная ситуации делать какие-то свои нафантазированные умозаключения на потеху Добринцову. Тьфу на васЦитата:Перед кем ты распинаешься? Ленивый и рукож...пый найдет кучу отговорок, чтобы не заниматься землей.