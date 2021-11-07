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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10952
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:59
Цитата:
Я ваших могу а вы моих нет
В этом ли тоталитаризм??
maxsaf:
Это я знаю. Родителей обнять.
Это я знаю. Родителей обнять.
Я ваших могу а вы моих нет
В этом ли тоталитаризм??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 02:10
Цитата:
--Над чем ?
maxsaf:
поразмышляйте немного
поразмышляйте немного
--Над чем ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 02:18
Цитата:
--_ Добро . В таком случае позвольте вас лично называть остатком от пня
abaika95:
Ты то тут причем кубаноид?))))
Ты то тут причем кубаноид?))))
--_ Добро . В таком случае позвольте вас лично называть остатком от пня
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 02:25
Цитата:
А если не позволит - разве вам не пофиг? Ну вы понимаете, на че я намекаю
Гога:
В таком случае позвольте вас лично называть остатком от пня
В таком случае позвольте вас лично называть остатком от пня
А если не позволит - разве вам не пофиг? Ну вы понимаете, на че я намекаю
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 02:30
Цитата:
---Просто на хамство надо отвечать культурно и вежливо , чтобы ещё больше подчеркнуть невоспитанность визави.
maxsaf:
---Просто на хамство надо отвечать культурно и вежливо , чтобы ещё больше подчеркнуть невоспитанность визави.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 02:32
Цитата:
--- Ещё как пофиг.
maxsaf:
не пофиг
не пофиг
--- Ещё как пофиг.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 03:17
Цитата:
Я прекрасно отдавал себе отчет, взвесил все ЗА и ПРОТИВ.
abaika95:
Я ваших могу а вы моих нет
Я ваших могу а вы моих нет
Я прекрасно отдавал себе отчет, взвесил все ЗА и ПРОТИВ.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 03:30
Второе место в общем зачёте у сборной Казахстана (2 золота, 2 серебра и 1 бронза), топ-3 замкнули американцы (2 золота и 2 серебра). ---- Это про бокс.
[Исправлено: Гога, 07.11.2021 - 00:36]
[Исправлено: Гога, 07.11.2021 - 00:36]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 07:30
Цитата:
Ни один адекватный не поставит знак равенства между словом "автохон" и словом "зоофил"
abaika95:
Нет Он адекватен Как и ты
Нет Он адекватен Как и ты
Ни один адекватный не поставит знак равенства между словом "автохон" и словом "зоофил"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:05
Цитата:
А Вы ждали от этого существа джентльменства, порядочности? От абайки, который бесконечно тычет форумчанам, в качестве "аргументов", их возраст (как доказательство их "скудоумия")? Или Дракону тычет "просрочку"?
Подняли его до своего уровня, получайте!
maxsaf:
abaika95: Тогда почему ты так агррсевно отреагировал? Я вроде не хамлю
Херасе. Ты уже якобы почти у меня на кухне сидишь, без приглашения. Мне тебе мож еще стол накрыть?
abaika95: Тогда почему ты так агррсевно отреагировал? Я вроде не хамлю
Херасе. Ты уже якобы почти у меня на кухне сидишь, без приглашения. Мне тебе мож еще стол накрыть?
А Вы ждали от этого существа джентльменства, порядочности? От абайки, который бесконечно тычет форумчанам, в качестве "аргументов", их возраст (как доказательство их "скудоумия")? Или Дракону тычет "просрочку"?
Подняли его до своего уровня, получайте!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:11
Цитата:
Трижды ха-ха!
Подглядывать -это не твоя профобязанность, а личное пристрастие. С целью найти хоть какой-то компромат и вывалить его, обсосав, на форум!
Уровень Абайки!
abaika95:
Я хоть и кнбшник
Я хоть и кнбшник
Трижды ха-ха!
Подглядывать -это не твоя профобязанность, а личное пристрастие. С целью найти хоть какой-то компромат и вывалить его, обсосав, на форум!
Уровень Абайки!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:17
Цитата:
О чём, ВЫ, Эл?
В этом вся суть абайки!
elektron:
Не ёрничайте, вы прекрасно поняли о чём речь, или?
Не ёрничайте, вы прекрасно поняли о чём речь, или?
О чём, ВЫ, Эл?
В этом вся суть абайки!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:26
Цитата:
От абайки научились передёргивать?
А почему не зациклились на этом определении:"Автохто́н (др.-греч. αὐτός «сам» + χθών «земля») — комплекс горных пород, залегающий под поверхностью надвига..."
111:
Автохто́н (от др.-греч. αὐτόχθων «местный, коренной») — «автохтонные виды» (роды, семейства) животных То нсть ты назвал всех оставшихся животными
Автохто́н (от др.-греч. αὐτόχθων «местный, коренной») — «автохтонные виды» (роды, семейства) животных То нсть ты назвал всех оставшихся животными
От абайки научились передёргивать?
А почему не зациклились на этом определении:"Автохто́н (др.-греч. αὐτός «сам» + χθών «земля») — комплекс горных пород, залегающий под поверхностью надвига..."
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:32
Цитата:
"Правда в том, что я никогда
Не верила в твою брехню,
Когда ты хвалил меня...
Малыш, малыш, пока-пока..."Lana Del Rey
abaika95:
111: Да, понимаю, что он тоже ассимилирован с автохонами..
Нормальный мужик он
111: Да, понимаю, что он тоже ассимилирован с автохонами..
Нормальный мужик он
"Правда в том, что я никогда
Не верила в твою брехню,
Когда ты хвалил меня...
Малыш, малыш, пока-пока..."Lana Del Rey
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:45
Цитата:
Особенно смешно:" Я не могу уловить по какой причине"
И это психолог?
Однозначно: диплом купил (если он у него действительно есть!)
"Малыш, малыш, пока-пока..."
abaika95:
Максим нормальный мужик Я бы даже с ним посидел пива попил Много общего для разговора Только его иногда несёт Я немогу уловить по какой причине Это меня бесит
Максим нормальный мужик Я бы даже с ним посидел пива попил Много общего для разговора Только его иногда несёт Я немогу уловить по какой причине Это меня бесит
Особенно смешно:" Я не могу уловить по какой причине"
И это психолог?
Однозначно: диплом купил (если он у него действительно есть!)
"Малыш, малыш, пока-пока..."
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