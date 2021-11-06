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Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
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Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 42776
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 12:06
Цены в Казахстане в нынешнем году подстать резвым скакунам, участвующим в байге на ипподроме, несутся стремглав вверх и остановить их не может никто. Растет в цене буквально всё, неизменной остается только зарплата у подавляющего большинства населения.
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Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 19:10
Это за воду и за охрану?
У меня общество "Геолог". В этом году за 6 соток 19 тыс с копейками за всё. Свет в домике отдельно по счётчику.
У меня общество "Геолог". В этом году за 6 соток 19 тыс с копейками за всё. Свет в домике отдельно по счётчику.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4864
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 19:16
Цитата:
Вот у нас нет света там вообще.
Да, за воду и охрану, а теперь еще долг копится, надо заплатить до нового года.
У нас руководство поменялось и цены повысили на насосы и какой то трансформатор.
А еще навоз посчитай, из за времени и здоровья уже нанимали копалку, как она там называется, в том году.
Но тем кто работает, времени нет, и надо ездить почти каждый день, три раза лень полива, а потом жуки, прополка, и тд?
Трубы менять, лопаты, шланги..
serg kost:
Свет в домике отдельно по счётчику
Свет в домике отдельно по счётчику
Вот у нас нет света там вообще.
Да, за воду и охрану, а теперь еще долг копится, надо заплатить до нового года.
У нас руководство поменялось и цены повысили на насосы и какой то трансформатор.
А еще навоз посчитай, из за времени и здоровья уже нанимали копалку, как она там называется, в том году.
Но тем кто работает, времени нет, и надо ездить почти каждый день, три раза лень полива, а потом жуки, прополка, и тд?
Трубы менять, лопаты, шланги..
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 19:57
Цитата:
Какой глупейший и совершенно никчёмный вывод. Не зная ситуации делать какие-то свои нафантазированные умозаключения на потеху Добринцову. Тьфу на вас
Цитата:
Перед кем ты распинаешься? Ленивый и рукож...пый найдет кучу отговорок, чтобы не заниматься землей.
Vit:
Евгений семью бросил уехав из Тюмени ради двух пучков петрушки. Вывод?
Евгений семью бросил уехав из Тюмени ради двух пучков петрушки. Вывод?
Какой глупейший и совершенно никчёмный вывод. Не зная ситуации делать какие-то свои нафантазированные умозаключения на потеху Добринцову. Тьфу на вас
Цитата:
serg kost:
Я про то, что считают расходы те, у кого дачи нет. Или кто считать не умеет.
Я про то, что считают расходы те, у кого дачи нет. Или кто считать не умеет.
Перед кем ты распинаешься? Ленивый и рукож...пый найдет кучу отговорок, чтобы не заниматься землей.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 19:57
Цитата:
Полив час-полтора. Три раза в неделю. В мае и в сентябре обычно 2 раза в неделю.
Один раз обязательно или в субботу, или в воскресенье. Можно приехать на целый день.
Жуки несколько раз за сезон опрыскать.
Трубы меняются раз в 20-30 лет.
Хорошей лопаты или шланга хватает лет на 5.
Вот прополка да... Но до- или после полива каждый раз немного времени можно выкроить, чтобы тяпкой и руками поработать.
[Исправлено: serg kost, 06.11.2021 - 19:59]
111:
надо ездить почти каждый день, три раза лень полива, а потом жуки, прополка, и тд? Трубы менять, лопаты, шланги..
надо ездить почти каждый день, три раза лень полива, а потом жуки, прополка, и тд? Трубы менять, лопаты, шланги..
Полив час-полтора. Три раза в неделю. В мае и в сентябре обычно 2 раза в неделю.
Один раз обязательно или в субботу, или в воскресенье. Можно приехать на целый день.
Жуки несколько раз за сезон опрыскать.
Трубы меняются раз в 20-30 лет.
Хорошей лопаты или шланга хватает лет на 5.
Вот прополка да... Но до- или после полива каждый раз немного времени можно выкроить, чтобы тяпкой и руками поработать.
[Исправлено: serg kost, 06.11.2021 - 19:59]
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 20:37
Купил машину навоза 25000тг, купил трубу пэт,50 метров + краны, фитинги ещё 20 тысяч, сделал в теплице капельный полив из ПП 15000, ну и текущие расходы на полив, около 8350 за 5 месяцев. Выросли огурцы, помидоры. У нас огород 2 сотки. Кабачки всего три штуки выросли, одна тыква. Немного винограда. Картошки посадили 4 ведра, выкопали 5. Сидим с женой думаем, откуда ещё одно ведро взялось.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 20:41
Цитата:
По ходу не ваше это, дача, не ваше... бросайте на фиг
Alehander:
Сидим с женой думаем, откуда ещё одно ведро взялось.
Сидим с женой думаем, откуда ещё одно ведро взялось.
По ходу не ваше это, дача, не ваше... бросайте на фиг
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 20:45
С дачей нужно либо на ней вырасти с детства, либо просто любить в земле ковыряться.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 20:48
Цитата:
Полностью согласен!
serg kost:
С дачей нужно либо на ней вырасти с детства, либо просто любить в земле ковыряться.
С дачей нужно либо на ней вырасти с детства, либо просто любить в земле ковыряться.
Полностью согласен!
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 21:36
А ещё дача это здоровые и вкусные продукты, которые особенно ценны в наше время.
Человек в здравом уме не будет себя усиленно травить химией. Так, чуть-чуть от вредителей. А по возможности посадит что-нибудь отпугивающее тлю и жуков, или смирится с некоторыми потерями.
Ну и вырастить для себя то, что на базаре найти трудно или вообще невозможно.
Человек в здравом уме не будет себя усиленно травить химией. Так, чуть-чуть от вредителей. А по возможности посадит что-нибудь отпугивающее тлю и жуков, или смирится с некоторыми потерями.
Ну и вырастить для себя то, что на базаре найти трудно или вообще невозможно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
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- 03.07.12
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- 4902
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 23:03
Лет десять назад меня серый обозвал нищебродом за то что я тратил озвученную министром сумму. Так это я тратил тогда, по сравнению того времени все подорожало в два раза...
(Полноправные пользователи)
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- 01.06.18
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- 1634
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 00:05
Дачники - глубоко несчастные люди, пытающиеся убедить себя в обратном. Мало того, что они привязаны к даче и на все лето приговорены жить по расписанию полива, они выращивают кучу разного скоропорта, который затем вынуждены срочно съедать или перерабатывать. Закатав на зиму миллиарды банок, они с большим трудом заставляют себя впоследствии поглощать многолетней давности маринады вместо покупки свежего мяса или полезных круп.
Особенно заметны дачники на разных праздничных сборищах, когда они привозят и с гордым видом выставляют свои опостылевшие закатки, шаря по общему столу голодными глазами и стараясь набить мясом и другими доселе невиданными продуктами ослабленные вынужденным вегетарианством организмы.
Кроме этого дачники постоянно кричат о некой нереальной выгоде, получаемой от выращивания всяких кабачков, морковки и смородины. Но, как правило, при подсчетах выясняется, что они никогда не учитывают ни свой рабский труд, ни труд и убитую жизнь своих несчастных близких.
Дачник - это человек с вечной траурной земляной каймой под ногтями на руках и ногах, которую женщины скрывают под ярким кричащим лаком. Типичного дачника можно вычислить и по выдающемуся животу, потому что травоядным нужен гораздо больший котел для энергетической подпитки организма, чем поджарым хищникам, питающимся мясом.
Дачники, конечно, заслуживают уважения, так как решают продовольственную программу страны, но вместе с тем вызывают жалость и сочувствие.
[Исправлено: Маркс, 07.11.2021 - 00:07]
Особенно заметны дачники на разных праздничных сборищах, когда они привозят и с гордым видом выставляют свои опостылевшие закатки, шаря по общему столу голодными глазами и стараясь набить мясом и другими доселе невиданными продуктами ослабленные вынужденным вегетарианством организмы.
Кроме этого дачники постоянно кричат о некой нереальной выгоде, получаемой от выращивания всяких кабачков, морковки и смородины. Но, как правило, при подсчетах выясняется, что они никогда не учитывают ни свой рабский труд, ни труд и убитую жизнь своих несчастных близких.
Дачник - это человек с вечной траурной земляной каймой под ногтями на руках и ногах, которую женщины скрывают под ярким кричащим лаком. Типичного дачника можно вычислить и по выдающемуся животу, потому что травоядным нужен гораздо больший котел для энергетической подпитки организма, чем поджарым хищникам, питающимся мясом.
Дачники, конечно, заслуживают уважения, так как решают продовольственную программу страны, но вместе с тем вызывают жалость и сочувствие.
[Исправлено: Маркс, 07.11.2021 - 00:07]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 08:26
Цитата:
Супер. Именно так.
А ещё тема дачи сильно отвлекает от основной темы, замыливая реальный вопрос. То что должно вызвать негодование, разбавленное дачей уже не выглядит вопиюще. Получается 60000+дача =норм. Ярмарка ещё будет. Глядишь ещё пост какой-нибудь великий. Как говорил домовёнок Кузя: а там, глядишь доживём и до зимы
Маркс:
Дачники - глубоко несчастные люди,
Дачники - глубоко несчастные люди,
Супер. Именно так.
А ещё тема дачи сильно отвлекает от основной темы, замыливая реальный вопрос. То что должно вызвать негодование, разбавленное дачей уже не выглядит вопиюще. Получается 60000+дача =норм. Ярмарка ещё будет. Глядишь ещё пост какой-нибудь великий. Как говорил домовёнок Кузя: а там, глядишь доживём и до зимы
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 09:14
Цитата:
Ну что сказать на этот поток сознания?
Моё вино лучше любого магазинного стоимостью до 5 тыс. рублей.
Наши заготовки: салаты и помидоры в собственном соку, сушёные фрукты и ягоды, мармелад и варенье съедаются полностью и нами и гостями к весне, и их постоянно не хватает.
Дачников с животом я вижу в разы меньше, чем городских бешбармачников.
Среди родных и знакомых, работающих на даче, в большинстве или нет заболевших коронавирусом, или переболели в лёгкой форме. Наша семья, включая не привитую маму (82 года), не болели. Каждый может провести собственный опрос.
А вообще мне тоже дача была не нужна. Помогал родителям с детства.
Моя мама после Нового Года всегда себя плохо чувствовать начинает. А с апреля до зимы почти не жалуется на здоровье. Для неё дачу и оставили. С прошлого года потихоньку втянулись.
[Исправлено: serg kost, 07.11.2021 - 09:15]
Маркс:
Ну что сказать на этот поток сознания?
Моё вино лучше любого магазинного стоимостью до 5 тыс. рублей.
Наши заготовки: салаты и помидоры в собственном соку, сушёные фрукты и ягоды, мармелад и варенье съедаются полностью и нами и гостями к весне, и их постоянно не хватает.
Дачников с животом я вижу в разы меньше, чем городских бешбармачников.
Среди родных и знакомых, работающих на даче, в большинстве или нет заболевших коронавирусом, или переболели в лёгкой форме. Наша семья, включая не привитую маму (82 года), не болели. Каждый может провести собственный опрос.
А вообще мне тоже дача была не нужна. Помогал родителям с детства.
Моя мама после Нового Года всегда себя плохо чувствовать начинает. А с апреля до зимы почти не жалуется на здоровье. Для неё дачу и оставили. С прошлого года потихоньку втянулись.
[Исправлено: serg kost, 07.11.2021 - 09:15]
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