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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 990 из 991«1...988989990991»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:15
#14836
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Цитата:
abaika95:
Джипы вокруг Хорошо А дороги как у нас Почему?

А зачем джипу дороги? Тут обожают лифтинг чуть ли на пол-метра. Правда потом в машину садиться не удобно, но такие местные приколы. Если бы тут как в Германии гоняли в основном на микролитражках, то и дороги делали под них. А так - смысла нет. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4864
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:16
#14837
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Цитата:
maxsaf:
Пока на сцене этот персонаж - у нас с вами перемирие

Понятно..
Враг моего врага, мой друг..
Хорошая омереканская поговорка..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4293
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:17
#14838
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Цитата:
maxsaf:
Гога: Фи! Как грубо! Просто днище. А "ты тут причем, хохол" не днище, не фи?

---- Вообще - то это Абайке отвечал?? И причем ваша ремарка ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:17
#14839
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Цитата:
abaika95:
У нас с тобой перемирие пока ТЫ не поймёшь

А что я должен понять?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4864
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:17
#14840
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Цитата:
abaika95:
Он адекватен

Который называет тут всех оставшихся в ассимиляции с животными?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4864
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:18
#14841
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Цитата:
maxsaf:
что я должен понять?

С кем он остался, с животными..
Ты сам сказал..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:19
#14842
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Цитата:
Гога:
Вообще - то это Абайке отвечал?? И причем ваша ремарка ?

Просто она бы идеально вписалась в предыдущую тему. Замените во фразе абайки "кубаноид" на "хохол" и поразмышляйте немного :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:21
#14843
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Цитата:
111:
Враг моего врага, мой друг..

Так вы же вроде как дружбаны с Абайкой, откуда второй враг появился? Когда он Россию поливает, ты меня в этом обвиняешь, хотя ни одного доказательства привести не можешь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:22
#14844
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Цитата:
111:
Ты сам сказал..

Где? Когда? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10952
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:32
#14845
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Цитата:
maxsaf:
А зачем джипу дороги? Тут обожают лифтинг чуть ли на пол-метра. Правда потом в машину садиться не удобно, но такие местные приколы. Если бы тут как в Германии гоняли в основном на микролитражках, то и дороги делали под них. А так - смысла нет.

Понятно
Цитата:
maxsaf:
А что я должен понять?

Ничего
Что я могу а ты нет
Подумайте
Цитата:
maxsaf:
Так вы же вроде как дружбаны с Абайкой, откуда второй враг появился? Когда он Россию поливает, ты меня в этом обвиняешь, хотя ни одного доказательства привести не можешь

Бесполезно потратили время на слова
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:34
#14846
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Цитата:
abaika95:
Бесполезно потратили время на слова

Согласен, бесполезно. Он все равно ни слова не понял))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:35
#14847
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Цитата:
abaika95:
Что я могу а ты нет Подумайте

Это я знаю. Родителей обнять.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4293
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:40
#14848
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Цитата:
maxsaf:
поразмышляйте немного

-- Даже думать не хочу. Хам - он и в Африке хам. Если он хотел меня обидеть , то это бесполезно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:48
#14849
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Цитата:
Гога:
Даже думать не хочу.

Зря, иногда полезно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10952
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:56
#14850
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Я подозвал коня
Конь мой узнал меня
Взял да помчал
Белой дорогую...
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