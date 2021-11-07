Отправлено: - 01:32

maxsaf:

А зачем джипу дороги? Тут обожают лифтинг чуть ли на пол-метра. Правда потом в машину садиться не удобно, но такие местные приколы. Если бы тут как в Германии гоняли в основном на микролитражках, то и дороги делали под них. А так - смысла нет.

maxsaf:

А что я должен понять?

maxsaf:

Так вы же вроде как дружбаны с Абайкой, откуда второй враг появился? Когда он Россию поливает, ты меня в этом обвиняешь, хотя ни одного доказательства привести не можешь

Цитата:ПонятноЦитата:НичегоЧто я могу а ты нетПодумайтеЦитата:Бесполезно потратили время на слова