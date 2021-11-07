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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:15
Цитата:
А зачем джипу дороги? Тут обожают лифтинг чуть ли на пол-метра. Правда потом в машину садиться не удобно, но такие местные приколы. Если бы тут как в Германии гоняли в основном на микролитражках, то и дороги делали под них. А так - смысла нет.
abaika95:
Джипы вокруг Хорошо А дороги как у нас Почему?
Джипы вокруг Хорошо А дороги как у нас Почему?
А зачем джипу дороги? Тут обожают лифтинг чуть ли на пол-метра. Правда потом в машину садиться не удобно, но такие местные приколы. Если бы тут как в Германии гоняли в основном на микролитражках, то и дороги делали под них. А так - смысла нет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:16
Цитата:
Понятно..
Враг моего врага, мой друг..
Хорошая омереканская поговорка..
maxsaf:
Пока на сцене этот персонаж - у нас с вами перемирие
Пока на сцене этот персонаж - у нас с вами перемирие
Понятно..
Враг моего врага, мой друг..
Хорошая омереканская поговорка..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:17
Цитата:
---- Вообще - то это Абайке отвечал?? И причем ваша ремарка ?
maxsaf:
Гога: Фи! Как грубо! Просто днище. А "ты тут причем, хохол" не днище, не фи?
Гога: Фи! Как грубо! Просто днище. А "ты тут причем, хохол" не днище, не фи?
---- Вообще - то это Абайке отвечал?? И причем ваша ремарка ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:17
Цитата:
А что я должен понять?
abaika95:
У нас с тобой перемирие пока ТЫ не поймёшь
У нас с тобой перемирие пока ТЫ не поймёшь
А что я должен понять?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:17
Цитата:
Который называет тут всех оставшихся в ассимиляции с животными?
abaika95:
Он адекватен
Он адекватен
Который называет тут всех оставшихся в ассимиляции с животными?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:18
Цитата:
С кем он остался, с животными..
Ты сам сказал..
maxsaf:
что я должен понять?
что я должен понять?
С кем он остался, с животными..
Ты сам сказал..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:19
Цитата:
Просто она бы идеально вписалась в предыдущую тему. Замените во фразе абайки "кубаноид" на "хохол" и поразмышляйте немного
Гога:
Вообще - то это Абайке отвечал?? И причем ваша ремарка ?
Вообще - то это Абайке отвечал?? И причем ваша ремарка ?
Просто она бы идеально вписалась в предыдущую тему. Замените во фразе абайки "кубаноид" на "хохол" и поразмышляйте немного
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:21
Цитата:
Так вы же вроде как дружбаны с Абайкой, откуда второй враг появился? Когда он Россию поливает, ты меня в этом обвиняешь, хотя ни одного доказательства привести не можешь
111:
Враг моего врага, мой друг..
Враг моего врага, мой друг..
Так вы же вроде как дружбаны с Абайкой, откуда второй враг появился? Когда он Россию поливает, ты меня в этом обвиняешь, хотя ни одного доказательства привести не можешь
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:22
Цитата:
Где? Когда?
111:
Ты сам сказал..
Ты сам сказал..
Где? Когда?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10952
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:32
Цитата:
Понятно
Цитата:
Ничего
Что я могу а ты нет
Подумайте
Цитата:
Бесполезно потратили время на слова
maxsaf:
А зачем джипу дороги? Тут обожают лифтинг чуть ли на пол-метра. Правда потом в машину садиться не удобно, но такие местные приколы. Если бы тут как в Германии гоняли в основном на микролитражках, то и дороги делали под них. А так - смысла нет.
А зачем джипу дороги? Тут обожают лифтинг чуть ли на пол-метра. Правда потом в машину садиться не удобно, но такие местные приколы. Если бы тут как в Германии гоняли в основном на микролитражках, то и дороги делали под них. А так - смысла нет.
Понятно
Цитата:
maxsaf:
А что я должен понять?
А что я должен понять?
Ничего
Что я могу а ты нет
Подумайте
Цитата:
maxsaf:
Так вы же вроде как дружбаны с Абайкой, откуда второй враг появился? Когда он Россию поливает, ты меня в этом обвиняешь, хотя ни одного доказательства привести не можешь
Так вы же вроде как дружбаны с Абайкой, откуда второй враг появился? Когда он Россию поливает, ты меня в этом обвиняешь, хотя ни одного доказательства привести не можешь
Бесполезно потратили время на слова
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:34
Цитата:
Согласен, бесполезно. Он все равно ни слова не понял))
abaika95:
Бесполезно потратили время на слова
Бесполезно потратили время на слова
Согласен, бесполезно. Он все равно ни слова не понял))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:35
Цитата:
Это я знаю. Родителей обнять.
abaika95:
Что я могу а ты нет Подумайте
Что я могу а ты нет Подумайте
Это я знаю. Родителей обнять.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:40
Цитата:
-- Даже думать не хочу. Хам - он и в Африке хам. Если он хотел меня обидеть , то это бесполезно.
maxsaf:
поразмышляйте немного
поразмышляйте немного
-- Даже думать не хочу. Хам - он и в Африке хам. Если он хотел меня обидеть , то это бесполезно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:48
Цитата:
Зря, иногда полезно
Гога:
Даже думать не хочу.
Даже думать не хочу.
Зря, иногда полезно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10952
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:56
Я подозвал коня
Конь мой узнал меня
Взял да помчал
Белой дорогую...
Конь мой узнал меня
Взял да помчал
Белой дорогую...
-
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