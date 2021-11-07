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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:04
Цитата:
Что Тут?
То есть у нас распространена Зоофилия?
abaika95:
понимаю что тут и откуда)))
понимаю что тут и откуда)))
Что Тут?
То есть у нас распространена Зоофилия?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:05
Цитата:
Похоже что это была лишь иллюзия
elektron:
Хотя же было время, когда всё не так было.
Хотя же было время, когда всё не так было.
Похоже что это была лишь иллюзия
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:06
Гуляю по максима деревне
Джипы вокруг
Хорошо
А дороги как у нас
Почему?
Джипы вокруг
Хорошо
А дороги как у нас
Почему?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:06
Цитата:
Ну да, не уехавших кто то заставлял спать с автохонами животными..
maxsaf:
Похоже что это была лишь иллюзия
Похоже что это была лишь иллюзия
Ну да, не уехавших кто то заставлял спать с автохонами животными..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:08
Цитата:
Незнаю о чем ты
Но "играть" против Макса ее буду
Пока что не хочу
111:
Что Тут? То есть у нас распространена Зоофилия?
Что Тут? То есть у нас распространена Зоофилия?
Незнаю о чем ты
Но "играть" против Макса ее буду
Пока что не хочу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:08
Цитата:
Автохон - это слово Таноми иногда употребляет.
Таноми, ваш подопечный просит второй Оскар за сообразительность и любознательность
111:
Ну да, не уехавших кто то заставлял спать с автохонами животными..
Ну да, не уехавших кто то заставлял спать с автохонами животными..
Автохон - это слово Таноми иногда употребляет.
Таноми, ваш подопечный просит второй Оскар за сообразительность и любознательность
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:10
Смотрю фильм
Шикарный
Щас таких не снимают
"Пацаны" 1983 года
Это гениально
Надо в школах его проходить
Там же всё собрано
Шикарный
Щас таких не снимают
"Пацаны" 1983 года
Это гениально
Надо в школах его проходить
Там же всё собрано
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:10
Цитата:
Она твоя любимая Википедия?
Зачем эти отмазки?
То есть она ассимилирована с животными?
То есть она, как и все тут, зоофилы?
maxsaf:
Автохон - это слово Таноми
Автохон - это слово Таноми
Она твоя любимая Википедия?
Зачем эти отмазки?
То есть она ассимилирована с животными?
То есть она, как и все тут, зоофилы?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:10
Цитата:
Пока на сцене этот персонаж - у нас с вами перемирие
abaika95:
Но "играть" против Макса ее буду Пока что не хочу
Но "играть" против Макса ее буду Пока что не хочу
Пока на сцене этот персонаж - у нас с вами перемирие
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:11
Цитата:
-- Мне это неинтересно . Есть такая поговорка- не трожь его , оно и не будет благоухать.
abaika95:
Задень уже
Задень уже
-- Мне это неинтересно . Есть такая поговорка- не трожь его , оно и не будет благоухать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:12
Цитата:
Она любимая непрочитанная книга Дракона
111:
Она твоя любимая Википедия?
Она твоя любимая Википедия?
Она любимая непрочитанная книга Дракона
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:12
Цитата:
Да кто тебя заставляет, твой хороший оппонент, которому не чужды разговоры о языках и нациях, ну теперь и о зоофилии..
[Исправлено: 111, 07.11.2021 - 01:12]
abaika95:
Но "играть" против Макса ее буду
Но "играть" против Макса ее буду
Да кто тебя заставляет, твой хороший оппонент, которому не чужды разговоры о языках и нациях, ну теперь и о зоофилии..
[Исправлено: 111, 07.11.2021 - 01:12]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:13
Цитата:
У нас с тобой перемирие пока ТЫ не поймёшь
Цитата:
Спасибо
Георг
Просто спасибо
Я понял
Ты от шурки ее долеко ушел
maxsaf:
Пока на сцене этот персонаж - у нас с вами перемирие
Пока на сцене этот персонаж - у нас с вами перемирие
У нас с тобой перемирие пока ТЫ не поймёшь
Цитата:
Гога:
Мне это неинтересно . Есть такая поговорка- не трожь его , оно и не будет благоухать.
Мне это неинтересно . Есть такая поговорка- не трожь его , оно и не будет благоухать.
Спасибо
Георг
Просто спасибо
Я понял
Ты от шурки ее долеко ушел
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:14
Цитата:
То есть ты не в состоянии ответить, кто из оставшихся тут ассимилируется с животными?
maxsaf:
Она любимая непрочитанная книга Дракона
Она любимая непрочитанная книга Дракона
То есть ты не в состоянии ответить, кто из оставшихся тут ассимилируется с животными?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:14
Цитата:
Нет
Он адекватен
Как и ты
111:
Да кто тебя заставляет, твой хороший оппонент, которому не чужды разговоры о языках и нациях, ну теперь и о зоофилии..
Да кто тебя заставляет, твой хороший оппонент, которому не чужды разговоры о языках и нациях, ну теперь и о зоофилии..
Нет
Он адекватен
Как и ты
-
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