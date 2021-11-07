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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 989 из 990«1...987988989990»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:04
#14821
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Цитата:
abaika95:
понимаю что тут и откуда)))

Что Тут?
То есть у нас распространена Зоофилия?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13694
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:05
#14822
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Цитата:
elektron:
Хотя же было время, когда всё не так было.

Похоже что это была лишь иллюзия
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:06
#14823
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Гуляю по максима деревне
Джипы вокруг
Хорошо
А дороги как у нас
Почему?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:06
#14824
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Цитата:
maxsaf:
Похоже что это была лишь иллюзия

Ну да, не уехавших кто то заставлял спать с автохонами животными..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:08
#14825
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Цитата:
111:
Что Тут? То есть у нас распространена Зоофилия?

Незнаю о чем ты
Но "играть" против Макса ее буду
Пока что не хочу
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13694
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:08
#14826
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Цитата:
111:
Ну да, не уехавших кто то заставлял спать с автохонами животными..

Автохон - это слово Таноми иногда употребляет.

Таноми, ваш подопечный просит второй Оскар за сообразительность и любознательность :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:10
#14827
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Смотрю фильм
Шикарный
Щас таких не снимают
"Пацаны" 1983 года
Это гениально
Надо в школах его проходить
Там же всё собрано
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:10
#14828
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Цитата:
maxsaf:
Автохон - это слово Таноми

Она твоя любимая Википедия?
Зачем эти отмазки?
То есть она ассимилирована с животными?
То есть она, как и все тут, зоофилы?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13694
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:10
#14829
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Цитата:
abaika95:
Но "играть" против Макса ее буду Пока что не хочу

Пока на сцене этот персонаж - у нас с вами перемирие :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:11
#14830
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Цитата:
abaika95:
Задень уже

-- Мне это неинтересно . Есть такая поговорка- не трожь его , оно и не будет благоухать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13694
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:12
#14831
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Цитата:
111:
Она твоя любимая Википедия?

Она любимая непрочитанная книга Дракона :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:12
#14832
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Цитата:
abaika95:
Но "играть" против Макса ее буду

Да кто тебя заставляет, твой хороший оппонент, которому не чужды разговоры о языках и нациях, ну теперь и о зоофилии..

[Исправлено: 111, 07.11.2021 - 01:12]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:13
#14833
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Цитата:
maxsaf:
Пока на сцене этот персонаж - у нас с вами перемирие

У нас с тобой перемирие пока ТЫ не поймёшь
Цитата:
Гога:
Мне это неинтересно . Есть такая поговорка- не трожь его , оно и не будет благоухать.

Спасибо
Георг
Просто спасибо
Я понял
Ты от шурки ее долеко ушел
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:14
#14834
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Цитата:
maxsaf:
Она любимая непрочитанная книга Дракона

То есть ты не в состоянии ответить, кто из оставшихся тут ассимилируется с животными?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:14
#14835
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Цитата:
111:
Да кто тебя заставляет, твой хороший оппонент, которому не чужды разговоры о языках и нациях, ну теперь и о зоофилии..

Нет
Он адекватен
Как и ты
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