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≡ Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42775
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 06.11.21 - 21:48
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В Рудном полицейские вынуждены были устроить погоню за 27-летним мужчиной, который открыто похитил дорогие наушники в магазине электроники. Злоумышленнику отказали в кредите на наушники Apple, тогда он просто забрал гаджет и скрылся.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
168
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 21:48
#1
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от того и ведут себя нагло, потому что знают, что если и впаяют пять лет, то все равно выйдет досрочно через полсрока. Это уже очевидно всем. Либо оо очередной амнистии, либо за хорошее поведение.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 21:57
#2
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Вот дебил на лексусе..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4902
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 22:55
#3
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Сомневаюсь , что дело доведут до суда. У полиции нет времени на такие пустяки...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8085
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 06.11.21 - 23:01
#4
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Это всё, что нужно знать об уровне ездиющих на лексусе. Примитивно как то для лексуса.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
60
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 23:35
#5
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Цитата:
elektron:
Это всё, что нужно знать об уровне ездиющих на лексусе. Примитивно как то для лексуса.

В 90х застряли ? марка авто при чем ?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8085
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 06.11.21 - 23:41
#6
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Цитата:
YESNO:
В 90х застряли ? марка авто при чем ?

Да нет так всё не причём, иду в шлёпанцах и ролексом на руке, а штаны ну настоящий адидас ещё и магнитофон на плече с песней, "а я иду такая вся, в дольче габана". А тут лексус подъезжает:lol:

[Исправлено: elektron, 06.11.2021 - 18:45]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8085
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 06.11.21 - 23:52
#7
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Цитата:
YESNO:
марка авто при чем ?

Если серьёзно, то конечно не причём. Вот только тут что то не сходится. Вот еду я на лексусе и во наушники мне в кредит не дают. Украду да и всё... Тут явно лексус не по карману . ;-) Хотя на наушники думаю всегда поменять можно :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 07.11.21 - 00:02
#8
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Цитата:
YESNO:
марка авто при чем ?

Это признак Успеха...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 07.11.21 - 00:09
#9
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Цитата:
YESNO:
марка авто при чем ?

Ле́ксус») — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
60
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 07.11.21 - 01:02
#10
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Цитата:
111:
Это признак Успеха

Хахаха,что то не сходиться.Наушники в кредит или рассрочку. Лексус тоже в кредит? Хорошо хоть не написали что айфон признак успеха
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
60
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 07.11.21 - 01:04
#11
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Цитата:
elektron:
Вот только тут что то не сходится. Вот еду я на лексусе и во наушники мне в кредит не дают. Украду да и всё... Тут явно лексус не

Может ему нужно до весны переконтоваться как в рассказе О Генри или таким образом его внедряют. Агент под прикрытием, все СМИ растр убили про это.

[Исправлено: YESNO, 07.11.2021 - 01:09]
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