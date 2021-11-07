Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:53
Цитата:
На самом деле то мне жто и не важно..
Впжно то, что ты доказал, что ты простой какой то Трепач, Провокатор..
Слову которому не стоит верить ни единому..
maxsaf:
На самом деле то мне жто и не важно..
Впжно то, что ты доказал, что ты простой какой то Трепач, Провокатор..
Слову которому не стоит верить ни единому..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:55
Цитата:
Ну возможно, клоун то наш со стажем ))
Но все равно веселый
abaika95:
Клоунада?
Клоунада?
Ну возможно, клоун то наш со стажем ))
Но все равно веселый
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:55
Цитата:
Нет, он потихоньку провоцирует в сторону России..
А это задача пропагандонов, сорить нас с Россией, чтоб мы как хохлы пришли на коленях к Омерике..
abaika95:
Он старается в обьектиновсть иногда
Он старается в обьектиновсть иногда
Нет, он потихоньку провоцирует в сторону России..
А это задача пропагандонов, сорить нас с Россией, чтоб мы как хохлы пришли на коленях к Омерике..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:57
Цитата:
Я же ответил уже. Не знаю. Может Ельцин, а может Путин.
111:
Ну так Кто тут оставил вех украинцев?
Ну так Кто тут оставил вех украинцев?
Я же ответил уже. Не знаю. Может Ельцин, а может Путин.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:59
Цитата:
---Самому извилин не хватает??
abaika95:
Мааааакс
Мааааакс
---Самому извилин не хватает??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:59
Цитата:
Может и у бабушки...
Так ты не ответил, кто оставил тут всех тех, кто обязан ассимилироваться?
maxsaf:
ответил уже. Не знаю. Может Ельцин, а может Путин.
ответил уже. Не знаю. Может Ельцин, а может Путин.
Может и у бабушки...
Так ты не ответил, кто оставил тут всех тех, кто обязан ассимилироваться?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:59
Цитата:
Не-а, я сказал "ассимилироваться с автохонами". Хватит врать
111:
Скащал что оставшихся тут Заставили ассимилироваться с животными..
Скащал что оставшихся тут Заставили ассимилироваться с животными..
Не-а, я сказал "ассимилироваться с автохонами". Хватит врать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:00
Цитата:
Нет он человек которому хочется разбираться
Но не туда))
Цитата:
Зря
Я с тобой щас не дуелью занимаюсь
Мне не интересно
111:
Нет, он потихоньку провоцирует в сторону России.. А это задача пропагандонов, сорить нас с Россией, чтоб мы как хохлы пришли на коленях к Омерике..
Нет, он потихоньку провоцирует в сторону России.. А это задача пропагандонов, сорить нас с Россией, чтоб мы как хохлы пришли на коленях к Омерике..
Нет он человек которому хочется разбираться
Но не туда))
Цитата:
maxsaf:
Ну возможно, клоун то наш со стажем )) Но все равно веселый
Ну возможно, клоун то наш со стажем )) Но все равно веселый
Зря
Я с тобой щас не дуелью занимаюсь
Мне не интересно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:01
Цитата:
И что по твоей Википедии слово Автохон?
То есть ты опять захотел показаться Умным..
То есть как ты всегда делаешь, заменить слово Животные..
maxsaf:
ассимилироваться с автохонами".
ассимилироваться с автохонами".
И что по твоей Википедии слово Автохон?
То есть ты опять захотел показаться Умным..
То есть как ты всегда делаешь, заменить слово Животные..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:01
Цитата:
А "ты тут причем, хохол" не днище, не фи?
Гога:
Фи! Как грубо! Просто днище.
Фи! Как грубо! Просто днище.
А "ты тут причем, хохол" не днище, не фи?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:02
Цитата:
В чем?
В том что тут оставшиеся ассимилируются с животными?
По моему это просто зоофилия .
abaika95:
Нет он человек которому хочется разбираться
Нет он человек которому хочется разбираться
В чем?
В том что тут оставшиеся ассимилируются с животными?
По моему это просто зоофилия .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:02
Цитата:
И ты тоже Зря
Когда я захочу мы с тобой по дискутируемся
Пока просто так
Хочешь задеть?
Задень уже
Завтра отвечу
Гога:
---Самому извилин не хватает??
---Самому извилин не хватает??
И ты тоже Зря
Когда я захочу мы с тобой по дискутируемся
Пока просто так
Хочешь задеть?
Задень уже
Завтра отвечу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:03
Цитата:
ответил уже. Не знаю. Может Ельцин, а может Путин.
111:
Так ты не ответил, кто оставил тут всех тех, кто обязан ассимилироваться?
Так ты не ответил, кто оставил тут всех тех, кто обязан ассимилироваться?
ответил уже. Не знаю. Может Ельцин, а может Путин.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:03
Цитата:
Ну я психолог
Я понимаю что тут и откуда)))
Долго рассказывать
111:
В том что тут оставшиеся ассимилируются с животными? По моему это просто зоофилия .
В том что тут оставшиеся ассимилируются с животными? По моему это просто зоофилия .
Ну я психолог
Я понимаю что тут и откуда)))
Долго рассказывать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:03
Зоофилия помню что в Германии распространена, про Канаду еще не читал..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: abaika95, Гога, maxsaf, 111
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать