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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:53
#14806
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Цитата:
maxsaf:

На самом деле то мне жто и не важно..
Впжно то, что ты доказал, что ты простой какой то Трепач, Провокатор..
Слову которому не стоит верить ни единому..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:55
#14807
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Цитата:
abaika95:
Клоунада?

Ну возможно, клоун то наш со стажем ))
Но все равно веселый :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:55
#14808
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Цитата:
abaika95:
Он старается в обьектиновсть иногда

Нет, он потихоньку провоцирует в сторону России..
А это задача пропагандонов, сорить нас с Россией, чтоб мы как хохлы пришли на коленях к Омерике..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:57
#14809
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Цитата:
111:
Ну так Кто тут оставил вех украинцев?

Я же ответил уже. Не знаю. Может Ельцин, а может Путин. :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:59
#14810
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Цитата:
abaika95:
Мааааакс

---Самому извилин не хватает?? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:59
#14811
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Цитата:
maxsaf:
ответил уже. Не знаю. Может Ельцин, а может Путин.

Может и у бабушки...
Так ты не ответил, кто оставил тут всех тех, кто обязан ассимилироваться?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 00:59
#14812
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Цитата:
111:
Скащал что оставшихся тут Заставили ассимилироваться с животными..

Не-а, я сказал "ассимилироваться с автохонами". Хватит врать ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:00
#14813
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Цитата:
111:
Нет, он потихоньку провоцирует в сторону России.. А это задача пропагандонов, сорить нас с Россией, чтоб мы как хохлы пришли на коленях к Омерике..

Нет он человек которому хочется разбираться
Но не туда))
Цитата:
maxsaf:
Ну возможно, клоун то наш со стажем )) Но все равно веселый

Зря
Я с тобой щас не дуелью занимаюсь
Мне не интересно
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:01
#14814
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Цитата:
maxsaf:
ассимилироваться с автохонами".

И что по твоей Википедии слово Автохон?
То есть ты опять захотел показаться Умным..
То есть как ты всегда делаешь, заменить слово Животные..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:01
#14815
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Цитата:
Гога:
Фи! Как грубо! Просто днище.

А "ты тут причем, хохол" не днище, не фи? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:02
#14816
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Цитата:
abaika95:
Нет он человек которому хочется разбираться

В чем?
В том что тут оставшиеся ассимилируются с животными?
По моему это просто зоофилия .
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:02
#14817
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Цитата:
Гога:
---Самому извилин не хватает??

И ты тоже Зря
Когда я захочу мы с тобой по дискутируемся
Пока просто так
Хочешь задеть?
Задень уже
Завтра отвечу
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:03
#14818
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Цитата:
111:
Так ты не ответил, кто оставил тут всех тех, кто обязан ассимилироваться?

ответил уже. Не знаю. Может Ельцин, а может Путин. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:03
#14819
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Цитата:
111:
В том что тут оставшиеся ассимилируются с животными? По моему это просто зоофилия .

Ну я психолог
Я понимаю что тут и откуда)))

Долго рассказывать
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:03
#14820
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Зоофилия помню что в Германии распространена, про Канаду еще не читал..
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