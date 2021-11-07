Отправлено: - 01:00

111:

Нет, он потихоньку провоцирует в сторону России.. А это задача пропагандонов, сорить нас с Россией, чтоб мы как хохлы пришли на коленях к Омерике..

maxsaf:

Ну возможно, клоун то наш со стажем )) Но все равно веселый

Цитата:Нет он человек которому хочется разбиратьсяНо не туда))Цитата:ЗряЯ с тобой щас не дуелью занимаюсьМне не интересно