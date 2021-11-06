Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...

Отправлено: - 21:48

от того и ведут себя нагло, потому что знают, что если и впаяют пять лет, то все равно выйдет досрочно через полсрока. Это уже очевидно всем. Либо оо очередной амнистии, либо за хорошее поведение.