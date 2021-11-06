Прогноз на 5 дней
ясно0°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 27% влажность
  • Ю, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42775
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 06.11.21 - 21:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном полицейские вынуждены были устроить погоню за 27-летним мужчиной, который открыто похитил дорогие наушники в магазине электроники. Злоумышленнику отказали в кредите на наушники Apple, тогда он просто забрал гаджет и скрылся.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
168
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 21:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от того и ведут себя нагло, потому что знают, что если и впаяют пять лет, то все равно выйдет досрочно через полсрока. Это уже очевидно всем. Либо оо очередной амнистии, либо за хорошее поведение.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4824
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 21:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот дебил на лексусе..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4902
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 22:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сомневаюсь , что дело доведут до суда. У полиции нет времени на такие пустяки...
Профайл Посетить вебсайт
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8077
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 06.11.21 - 23:01
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это всё, что нужно знать об уровне ездиющих на лексусе. Примитивно как то для лексуса.
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
58
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 23:35
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это всё, что нужно знать об уровне ездиющих на лексусе. Примитивно как то для лексуса.

В 90х застряли ? марка авто при чем ?
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8077
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 06.11.21 - 23:41
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
В 90х застряли ? марка авто при чем ?

Да нет так всё не причём, иду в шлёпанцах и ролексом. :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: YESNO, elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS