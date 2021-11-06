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≡ Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42774
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 06.11.21 - 21:48
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В Рудном полицейские вынуждены были устроить погоню за 27-летним мужчиной, который открыто похитил дорогие наушники в магазине электроники. Злоумышленнику отказали в кредите на наушники Apple, тогда он просто забрал гаджет и скрылся.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
168
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 21:48
#1
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от того и ведут себя нагло, потому что знают, что если и впаяют пять лет, то все равно выйдет досрочно через полсрока. Это уже очевидно всем. Либо оо очередной амнистии, либо за хорошее поведение.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4813
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 21:57
#2
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Вот дебил на лексусе..
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