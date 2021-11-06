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Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42773
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 12:06
Цены в Казахстане в нынешнем году подстать резвым скакунам, участвующим в байге на ипподроме, несутся стремглав вверх и остановить их не может никто. Растет в цене буквально всё, неизменной остается только зарплата у подавляющего большинства населения.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 78
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 14:22
Цитата:
Так то ж комедия. Гипербола.
Только вот нам сейчас не всегда смешно.
Не разумеет тот, кто в жизни нужд не знал,Того, кто под столом лишь крохи собирает.Ведь сытый Бегемот про бедность не слыхал,А Заяц трын-травой свой голод утоляет.* * *Но вот однажды Заяц смелости набралсяИ к Бегемоту напросился на поклон,Представ пред ним, он в бедности признался,И тут же рассмешил собравшийся бомонд:«Уж если хлеб купить себе не в состоянии,То вместо хлеба ты пирожные купи!Пойми, что голод твой вне наших пониманий –В твоём лесу есть всё, лишь только заплати».* * *Мораль известная в строфе преобладает:Бессмысленно богатым о бедности вещать!Ведь Заяц, как всегда, несолоно хлебает,А Бегемоту главное: утробу ублажать!06.03.2018г.Георгий Шелд
Доктор СИЗШ:
Сказки развитого социализма
Сказки развитого социализма
Так то ж комедия. Гипербола.
Только вот нам сейчас не всегда смешно.
Не разумеет тот, кто в жизни нужд не знал,Того, кто под столом лишь крохи собирает.Ведь сытый Бегемот про бедность не слыхал,А Заяц трын-травой свой голод утоляет.* * *Но вот однажды Заяц смелости набралсяИ к Бегемоту напросился на поклон,Представ пред ним, он в бедности признался,И тут же рассмешил собравшийся бомонд:«Уж если хлеб купить себе не в состоянии,То вместо хлеба ты пирожные купи!Пойми, что голод твой вне наших пониманий –В твоём лесу есть всё, лишь только заплати».* * *Мораль известная в строфе преобладает:Бессмысленно богатым о бедности вещать!Ведь Заяц, как всегда, несолоно хлебает,А Бегемоту главное: утробу ублажать!06.03.2018г.Георгий Шелд
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 732
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 15:25
наш бегемот дождётся-таки, чтоб его зайцы на вилах понесли
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 16:23
Цитата:
Дача выгодна тем людям, у кого нет лишних средств, но есть свободное время.
То есть не чиновникам не коммерсантам.
Она выгодна сейчас, и ещё больше будет выгодна в будущем.
Знаю людей, которые кормятся только со своего участка размером от 11 до 17 соток.
Alehander:
Дача, прежде чем покрыть нужды в картошке-моркошке, сначала вытянет на себя тысяч 80000. На эти деньги можно полтонны овощей купить.
Дача, прежде чем покрыть нужды в картошке-моркошке, сначала вытянет на себя тысяч 80000. На эти деньги можно полтонны овощей купить.
Дача выгодна тем людям, у кого нет лишних средств, но есть свободное время.
То есть не чиновникам не коммерсантам.
Она выгодна сейчас, и ещё больше будет выгодна в будущем.
Знаю людей, которые кормятся только со своего участка размером от 11 до 17 соток.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10697
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 16:30
Цитата:
serg kost:Не выгодна дача при любом раскладе. . Семена давно китайские . Огурцы растут без семян. Все лето гонять поливать дерево из 10 яблок. Евгений семью бросил уехав из Тюмени ради двух пучков петрушки. Вывод? ДАЧА РАЗБИВАЕТ СЕМЬИ))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4799
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 16:40
Цитата:
Бабушки и дедушки, причем живы должны быть оба..
У нас дед без бабки не смог, все ему там напоминает о ней..
Нам времени нет..
Но все равно нам не хватало 50 или 60 тысяч в месяц..
Проезд один посчитай туда сюда дед и бабка, 600 тенге на день..
Это уже минус минимум 15 тысяч.
Плюс 5 тысяч в месяц полив, охрана, за землю..
Уже 20.
Остается 40 тысяч..
Плюс дети, внуки, их родители..
И они ездят предположительно на дачу на машине два раза в неделю не тратя денег на проезд..
Потом надо же закатывать это куда то, плюс банки склянки, крышки..
Плата за гараж и тд..
serg kost:
кого нет лишних средств, но есть свободное время.
кого нет лишних средств, но есть свободное время.
Бабушки и дедушки, причем живы должны быть оба..
У нас дед без бабки не смог, все ему там напоминает о ней..
Нам времени нет..
Но все равно нам не хватало 50 или 60 тысяч в месяц..
Проезд один посчитай туда сюда дед и бабка, 600 тенге на день..
Это уже минус минимум 15 тысяч.
Плюс 5 тысяч в месяц полив, охрана, за землю..
Уже 20.
Остается 40 тысяч..
Плюс дети, внуки, их родители..
И они ездят предположительно на дачу на машине два раза в неделю не тратя денег на проезд..
Потом надо же закатывать это куда то, плюс банки склянки, крышки..
Плата за гараж и тд..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2160
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 16:44
Цитата:
Наш земляк-министр потом в официальном письменном ответе, написал что месячный расход семьи из трёх-четырёх человек составляет, порядка 220 000-230 000 тенге, это с учётом продуктов, услуг, налогов, непродуктов и прочих расходов семьи.
abaika95:
Он вот и думает что где то на 60 тыс
Он вот и думает что где то на 60 тыс
Наш земляк-министр потом в официальном письменном ответе, написал что месячный расход семьи из трёх-четырёх человек составляет, порядка 220 000-230 000 тенге, это с учётом продуктов, услуг, налогов, непродуктов и прочих расходов семьи.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 17:22
Цитата:
Глупостей не нужно писать. С одного старого дерева минимум несколько вёдер. Излишки ягод, фруктов и томатов можно и самим продать, и приносить бабкам-перекупщицам, которые есть на каждом базарчике. Этих излишков, если семья небольшая, минимум на 100 тыс, обычно больше. Окупятся и расходы, и семья всего наестся, и погреб можно забить заготовками.
Цитата:
Делать там нечего каждый день ездить.
Да и одиноких пенсионеров и даже довольно молодых людей на дачах хватает.
Оплата за дачу не 20 тыс в месяц, а 19-20 за год (за 6 соток).
Если есть своя машина, автобус можно не считать.
Банки многоразовые, расходник только крышки и стеклобой.
Гараж всегда выгоден. И машина меньше ржавеет, и колёса-стёкла целее будут. Квартира меньше хламом забита.
А также можно картошку и прочие овощи и заготовки хранить. Только на своём погребе ежегодные 15 тыс за охрану гаража отбиваются.
А еще хорошие дачи и гаражи постоянно дорожают...
[Исправлено: serg kost, 06.11.2021 - 17:25]
Vit: Все лето гонять поливать дерево из 10 яблок.
Глупостей не нужно писать. С одного старого дерева минимум несколько вёдер. Излишки ягод, фруктов и томатов можно и самим продать, и приносить бабкам-перекупщицам, которые есть на каждом базарчике. Этих излишков, если семья небольшая, минимум на 100 тыс, обычно больше. Окупятся и расходы, и семья всего наестся, и погреб можно забить заготовками.
Цитата:
111:
Бабушки и дедушки, причем живы должны быть оба......нам не хватало 50 или 60 тысяч в месяц.. Проезд один посчитай туда сюда дед и бабка, 600 тенге на день.. Это уже минус минимум 15 тысяч. Плюс 5 тысяч в месяц полив, охрана, за землю.. Уже 20. Остается 40 тысяч.. Плюс дети, внуки, их родители.. И они ездят предположительно на дачу на машине два раза в неделю не тратя денег на проезд.. Потом надо же закатывать это куда то, плюс банки склянки, крышки.. Плата за гараж и тд..
Бабушки и дедушки, причем живы должны быть оба......нам не хватало 50 или 60 тысяч в месяц.. Проезд один посчитай туда сюда дед и бабка, 600 тенге на день.. Это уже минус минимум 15 тысяч. Плюс 5 тысяч в месяц полив, охрана, за землю.. Уже 20. Остается 40 тысяч.. Плюс дети, внуки, их родители.. И они ездят предположительно на дачу на машине два раза в неделю не тратя денег на проезд.. Потом надо же закатывать это куда то, плюс банки склянки, крышки.. Плата за гараж и тд..
Делать там нечего каждый день ездить.
Да и одиноких пенсионеров и даже довольно молодых людей на дачах хватает.
Оплата за дачу не 20 тыс в месяц, а 19-20 за год (за 6 соток).
Если есть своя машина, автобус можно не считать.
Банки многоразовые, расходник только крышки и стеклобой.
Гараж всегда выгоден. И машина меньше ржавеет, и колёса-стёкла целее будут. Квартира меньше хламом забита.
А также можно картошку и прочие овощи и заготовки хранить. Только на своём погребе ежегодные 15 тыс за охрану гаража отбиваются.
А еще хорошие дачи и гаражи постоянно дорожают...
[Исправлено: serg kost, 06.11.2021 - 17:25]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4799
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 17:25
Цитата:
Я про проезд говорил, плюс около 5ти тысяч в месяц за дачу.
20 получается.
У меня 7.2 сотки
Плачу по примерно 4 с чем то в месяц.
serg kost:
Оплата за дачу не 20 тыс в месяц,
Оплата за дачу не 20 тыс в месяц,
Я про проезд говорил, плюс около 5ти тысяч в месяц за дачу.
20 получается.
У меня 7.2 сотки
Плачу по примерно 4 с чем то в месяц.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 17:40
На автобусе съездить 3 раза в неделю, это максимум 15 раз в месяц. 2400 тенге на одного человека.
С пересадкой 4800.
Половину работы можно сделать одному.
На машине семьей пусть 6-10 тыс в месяц.
За 7 соток в год платить не больше 25 тыс. По месяцам никто не платит.
В следующем году скептиков насчёт дачи явно поубавится.
[Исправлено: serg kost, 06.11.2021 - 17:42]
С пересадкой 4800.
Половину работы можно сделать одному.
На машине семьей пусть 6-10 тыс в месяц.
За 7 соток в год платить не больше 25 тыс. По месяцам никто не платит.
В следующем году скептиков насчёт дачи явно поубавится.
[Исправлено: serg kost, 06.11.2021 - 17:42]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 17:41
Цитата:
Я не знаю как там у вас на дачах,но у себя в ЗТБ в такое лето как было в этом году если я один раз в день огурцы не полью то им придёт капец сгорит всё.
Цитата:
5-6 вёдер или примерно 35-40 кг яблок,они даже сейчас по 290-300 оптовая цена,а в сезон вообще копейки стоят.
Цитата:
Тогда ещё дороже будет
Цитата:
В гараже машина ржавеет быстрее чем на улице,особенно если гараж с погребом или с смотровой ямой.
serg kost:
Делать там нечего каждый день ездить.
Делать там нечего каждый день ездить.
Я не знаю как там у вас на дачах,но у себя в ЗТБ в такое лето как было в этом году если я один раз в день огурцы не полью то им придёт капец сгорит всё.
Цитата:
serg kost:
С одного старого дерева минимум несколько вёдер.
С одного старого дерева минимум несколько вёдер.
5-6 вёдер или примерно 35-40 кг яблок,они даже сейчас по 290-300 оптовая цена,а в сезон вообще копейки стоят.
Цитата:
serg kost:
Если есть своя машина, автобус можно не считать.
Если есть своя машина, автобус можно не считать.
Тогда ещё дороже будет
Цитата:
serg kost:
Гараж всегда выгоден. И машина меньше ржавеет
Гараж всегда выгоден. И машина меньше ржавеет
В гараже машина ржавеет быстрее чем на улице,особенно если гараж с погребом или с смотровой ямой.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 17:43
Цитата:
Vit:
Евгений семью бросил уехав из Тюмени ради двух пучков петрушки.
Евгений семью бросил уехав из Тюмени ради двух пучков петрушки.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 17:47
Цитата:
Тут пожалуй соглашусь,если всё равно делать нечего, то чем сидеть всё лето в скворечнике,уж конечно лучше на даче поработать.
serg kost:
Дача выгодна тем людям, у кого нет лишних средств, но есть свободное время.
Дача выгодна тем людям, у кого нет лишних средств, но есть свободное время.
Тут пожалуй соглашусь,если всё равно делать нечего, то чем сидеть всё лето в скворечнике,уж конечно лучше на даче поработать.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 17:48
Я про то, что считают расходы те, у кого дачи нет. Или кто считать не умеет.
Вот и выходят несуразные суммы.
Насчёт гаража. У меня Ауди-89, выпуска 1991 года. Купили в 2013-м.
Смотровой ямы в гараже нет. Машина там стоит зимой почти без перерыва.
До сих пор спрашивают, не продаём ли мы её? Краска вся ещё родная.
[Исправлено: serg kost, 06.11.2021 - 17:49]
Вот и выходят несуразные суммы.
Насчёт гаража. У меня Ауди-89, выпуска 1991 года. Купили в 2013-м.
Смотровой ямы в гараже нет. Машина там стоит зимой почти без перерыва.
До сих пор спрашивают, не продаём ли мы её? Краска вся ещё родная.
[Исправлено: serg kost, 06.11.2021 - 17:49]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 18:06
Цитата:
Мы их замульчировали, и можно было поливать огурцы через день.
А если ещё хоть немного в течении дня на них тень попадает, то вообще хорошо.
Добринцофф:
у себя в ЗТБ в такое лето как было в этом году если я один раз в день огурцы не полью то им придёт капец сгорит всё.
у себя в ЗТБ в такое лето как было в этом году если я один раз в день огурцы не полью то им придёт капец сгорит всё.
Мы их замульчировали, и можно было поливать огурцы через день.
А если ещё хоть немного в течении дня на них тень попадает, то вообще хорошо.
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