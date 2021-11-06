Отправлено: - 16:42

Vit:

Че плохого если рядом красивая женщина с тобой Зачем её надо накрывать от людейпокрывалом

Цитата:Ну если законы Шариата введут, то это никого волновать не будет, хотя повезет тем, у кого жены немного не красивые..