Доктор СИЗШ: Предлагаю Костанаю стать городом побратимом Манамы, столицы Королевства Бахрейн.
Арабы никогда не дают что то просто так. Для этого мы просто обязаны будем принять законы Шариата и и выучить все суры наизусть О пятикратном намазе каждый день, и в любом месте уже и говорить не надо.. А еще в Костанае много неверных, которых надо изгнать по законам Шариата. Много свинных магазинов, алкогольных, много ресторанов.. Боюсь никому это не надо..
А еще жены.. Ладно у меня она не работает, и может согласится одеть европростыню на лицо до пят.. А что с теми кто работает, признать это харамом, грехом и забить их камнями около нашего акимата? Ведь на работе они получают постыдные взгляды мужчин, а это уже харам и за это жен просто обязаны забивать..
Тупит мужик, надоело слушать. Вижу через окно, идут женщины, мужчины в своих национальных одеждах. Жопу оторвать не может, включить поиск в Гугле и набрать одежда, Бахрейн. Козел провокатор, сбежавший из мясокомбината
теперь уже ясно, что дурдомшоу- платное чучело нг, принятое на работу после декретного отпуска. чем дурнее-тем больше трафик. дураков народ любит. ворота тихо курят в сторонке. хотя счет то один, финпотерь нет. так что все норм.
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