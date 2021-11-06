Прогноз на 5 дней
ясно+4°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 19% влажность
  • Ю, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 977 из 977«1...975976977
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4799
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 16:14
#14641
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, завтрак..
С ножом..
Наконец то попробую..



Вчера как вырубило то..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4799
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 16:24
#14642
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Предлагаю Костанаю стать городом побратимом Манамы, столицы Королевства Бахрейн.

Арабы никогда не дают что то просто так.
Для этого мы просто обязаны будем принять законы Шариата и и выучить все суры наизусть
О пятикратном намазе каждый день, и в любом месте уже и говорить не надо..
А еще в Костанае много неверных, которых надо изгнать по законам Шариата.
Много свинных магазинов, алкогольных, много ресторанов..
Боюсь никому это не надо..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4799
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 16:28
#14643
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще жены..
Ладно у меня она не работает, и может согласится одеть европростыню на лицо до пят..
А что с теми кто работает, признать это харамом, грехом и забить их камнями около нашего акимата?
Ведь на работе они получают постыдные взгляды мужчин, а это уже харам и за это жен просто обязаны забивать..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10697
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 16:34
#14644
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Марик это бред. Че плохого если рядом красивая женщина с тобой Зачем её надо накрывать от людейпокрывалом?
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
277
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 16:41
#14645
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тупит мужик, надоело слушать. Вижу через окно, идут женщины, мужчины в своих национальных одеждах. Жопу оторвать не может, включить поиск в Гугле и набрать одежда, Бахрейн. Козел провокатор, сбежавший из мясокомбината
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4799
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 16:42
#14646
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Че плохого если рядом красивая женщина с тобой Зачем её надо накрывать от людейпокрывалом

Ну если законы Шариата введут, то это никого волновать не будет, хотя повезет тем, у кого жены немного не красивые..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4799
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 16:44
#14647
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Вижу через окно, идут женщины, мужчины в своих национальных

Врать не надо то..
Фото давай, и чтоб свое, а не с какой нибудь картинки..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4799
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 16:46
#14648
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Тупит

Лишь бы ты не тупил..
Я не араб, но что то у меня есть, скажи с ходу, что это..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4799
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 16:49
#14649
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это какой аят?
И вообще что тут по арабски?

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4799
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 16:51
#14650
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот переведи первые строки, надеюсь как читать знаешь по арабски?

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4799
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 16:54
#14651
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это что?
Надеюсь хоть Это у тебя висит в зале, как у истинного мусульманина?

Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13954
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 17:23
#14652
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь уже ясно, что дурдомшоу-
платное чучело нг, принятое на работу после декретного отпуска.
чем дурнее-тем больше трафик.
дураков народ любит.
ворота тихо курят в сторонке.
хотя счет то один, финпотерь нет. так что все норм.
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
277
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 17:34
#14653
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где своровал? Почему не развесил, как положено мусульманину? Баба не разрешает? Одно то, что спишь с иноверкой, автоматическм отправляет тебя к ним! Так что сиди смирно///.

[Исправлено: Iney, 06.11.2021 - 17:52]
Профайл
Страница 977 из 977«1...975976977
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Уже не ваш земляк

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS