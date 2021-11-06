Отправлено: - 17:22

Vit: Все лето гонять поливать дерево из 10 яблок.

111:

Бабушки и дедушки, причем живы должны быть оба......нам не хватало 50 или 60 тысяч в месяц.. Проезд один посчитай туда сюда дед и бабка, 600 тенге на день.. Это уже минус минимум 15 тысяч. Плюс 5 тысяч в месяц полив, охрана, за землю.. Уже 20. Остается 40 тысяч.. Плюс дети, внуки, их родители.. И они ездят предположительно на дачу на машине два раза в неделю не тратя денег на проезд.. Потом надо же закатывать это куда то, плюс банки склянки, крышки.. Плата за гараж и тд..

[Исправлено: serg kost, 06.11.2021 - 17:25]

Цитата:Глупостей не нужно писать. С одного старого дерева минимум несколько вёдер. Излишки ягод, фруктов и томатов можно и самим продать, и приносить бабкам-перекупщицам, которые есть на каждом базарчике. Этих излишков, если семья небольшая, минимум на 100 тыс, обычно больше. Окупятся и расходы, и семья всего наестся, и погреб можно забить заготовками.Цитата:Делать там нечего каждый день ездить.Да и одиноких пенсионеров и даже довольно молодых людей на дачах хватает.Оплата за дачу не 20 тыс в месяц, а 19-20 за год (за 6 соток).Если есть своя машина, автобус можно не считать.Банки многоразовые, расходник только крышки и стеклобой.Гараж всегда выгоден. И машина меньше ржавеет, и колёса-стёкла целее будут. Квартира меньше хламом забита.А также можно картошку и прочие овощи и заготовки хранить. Только на своём погребе ежегодные 15 тыс за охрану гаража отбиваются.А еще хорошие дачи и гаражи постоянно дорожают...