Отправлено: - 14:11

либо брякнул не подумавши, что в его должности очень не красит, либо совершенно оторван от жизни в стране и не в курсе элементарных цен на продукты

Цитата:Он и брякнул потомучто не ходит по рынку и не закупаетсяЖена все это делаетОн вот и думает что где то на 60 тыс ему продуктов закупают (Вполне реально если учесть факт)Что при этом он ничего не говорил о том сколько он тратит на кафе и столовыеКушает министр в столовой каждый день на 2 тысячиПриходит домой а там салатик из лука и пирожкиВот и выходит что дома он тратит мало))