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Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
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Я робот(Пользователи)
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Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 12:06
Цены в Казахстане в нынешнем году подстать резвым скакунам, участвующим в байге на ипподроме, несутся стремглав вверх и остановить их не может никто. Растет в цене буквально всё, неизменной остается только зарплата у подавляющего большинства населения.
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Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 12:06
Жируете смотрю вы господа, жируете. Я в детстве каждое лето проводил у бабушки с дедушкой. . Жареная картошка и борщ. Из фруктов огурец с огорода. Я щас так прикинул и подсчетал, это где то на тыщ 20 вышло. ) на всех
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 12:32
Цитата:
Нету в Казахстане такого выражения.
Это ты из российских СМИ вытащил. У нас ( беш набор). Или шурпа. Покупаем 1 кг говядины варим час, кидаем две картошки. Шурпа на семью И соседей. можно неделю укушатся)
Так называемый «борщевой набор»
Нету в Казахстане такого выражения.
Это ты из российских СМИ вытащил. У нас ( беш набор). Или шурпа. Покупаем 1 кг говядины варим час, кидаем две картошки. Шурпа на семью И соседей. можно неделю укушатся)
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:22
Дача, прежде чем покрыть нужды в картошке-моркошке, сначала вытянет на себя тысяч 80000. На эти деньги можно полтонны овощей купить.
Что касается министров и депутатов, известно что у них обеды-то стоят 400 тг. А не как у нас 3000.
Что касается министров и депутатов, известно что у них обеды-то стоят 400 тг. А не как у нас 3000.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:26
В качестве “контрольных” блюд выбрали шорпу (186 тенге), филе морского языка (213 тенге) и кисель (20 тенге). Плюс кусочек вкусного душистого черного депутатского хлеба - 6 тенге. Обед в целом обошелся в 425 тенге. При этом мы еще не взяли салаты, коих в ассортименте было пять видов (от 38 до 86 тенге).
[Исправлено: Alehander, 06.11.2021 - 13:29]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:32
Цитата:
Alehander:Вчера я покушал в столовой 500 тенге Меню было каша рисовая огромная чашка 3 блина с сметаной. Стакан компота. Это был заказ не в целях экономии, а просто для организма подарок . Мог конечно и беш и пельмени, и куардак скушать. Я к тому что министр , мы его лично не знаем и может он придерживается правильным питанием. На вид он выглядит здоровым мужиком а не толстопузом кушая беш с утра до вечера.
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:37
Подорожали только два вида товаров - продовольственные и непродовольственные
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:42
Цитата:
Ключевое слово я.
Евгений пишет о семье из четырех человек, как и министр утверждает. Это значит 500*4 = 2000. (На один раз) и 2000*3=6000 на один день на семью из четырёх человек. И соответственно 6000*31(день)=186000 на семью из четырёх человек, на кашу, три блина и стакан компота. Как вы утверждаете без мяса ))
Vit:
Вчера я покушал в столовой 500 тенге
Вчера я покушал в столовой 500 тенге
Ключевое слово я.
Евгений пишет о семье из четырех человек, как и министр утверждает. Это значит 500*4 = 2000. (На один раз) и 2000*3=6000 на один день на семью из четырёх человек. И соответственно 6000*31(день)=186000 на семью из четырёх человек, на кашу, три блина и стакан компота. Как вы утверждаете без мяса ))
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:47
Цитата:
Ого. А я чет так не посчитал Получается если я буду только кашу кушать каждый день то капец . Чет много денег получается даже без мясо и шашлыков . А детям же хочется всякие шоколадки и йогурты.
Alehander:
Ого. А я чет так не посчитал Получается если я буду только кашу кушать каждый день то капец . Чет много денег получается даже без мясо и шашлыков . А детям же хочется всякие шоколадки и йогурты.
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:55
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10915
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 14:08
Надо у 111 спросить
Сколько он тратит на еду
И На напитки в месяц
Он конечно не министр но думаю даже министр скажет что у него каждый день пиццу дома не делают
И пивом с вином не ужинают)
Сколько он тратит на еду
И На напитки в месяц
Он конечно не министр но думаю даже министр скажет что у него каждый день пиццу дома не делают
И пивом с вином не ужинают)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10915
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 14:11
Цитата:
Он и брякнул потомучто не ходит по рынку и не закупается
Жена все это делает
Он вот и думает что где то на 60 тыс ему продуктов закупают (Вполне реально если учесть факт)
Что при этом он ничего не говорил о том сколько он тратит на кафе и столовые
Кушает министр в столовой каждый день на 2 тысячи
Приходит домой а там салатик из лука и пирожки
Вот и выходит что дома он тратит мало))
либо брякнул не подумавши, что в его должности очень не красит, либо совершенно оторван от жизни в стране и не в курсе элементарных цен на продукты
Он и брякнул потомучто не ходит по рынку и не закупается
Жена все это делает
Он вот и думает что где то на 60 тыс ему продуктов закупают (Вполне реально если учесть факт)
Что при этом он ничего не говорил о том сколько он тратит на кафе и столовые
Кушает министр в столовой каждый день на 2 тысячи
Приходит домой а там салатик из лука и пирожки
Вот и выходит что дома он тратит мало))
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 14:12
Сказки развитого социализма! Такой обед был недоступен даже прорабу стройки! Любили продажные художники дурачить народ.Вижу колею возле дома, с проросшей травой. Видать не один год строили долгострой.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 14:16
На 2 тысячи теньге министр только кофе без сахара в Астане попьет. Я трачу там на простецский обед 6,,,,7 тысяч теньге.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 14:20
Цитата:
abaika95:У с 111 ненадо спрашивать Он олигарх, каждый день мясо, пицца, сыр голандский, надо спрашивать у простых людей Женя тоже. Ему платят за статью Нужен независимый эксперт который дома семьёй кушает на 60 000 .
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