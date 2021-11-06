Re: Предупредили о неполном служебном - чиновники из Костаная и...

Отправлено: - 14:15

Что то не вериться, что все трое ошиблись одновременно. Решение же принимается КОЛЛЕГИАЛЬНО и все трое( не только эти трое, но и все члены комиссии) изучают документы.