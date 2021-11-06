Отправлено: - 14:43

Vit:

Вы нас выдавливаите, потихоньку

Vit:

!Но зато теперь он дома Нацики так же нам говорят, езжайте в свою рашку

Vit:

Я понимаю что из мало но в Украине выдали малым количеством с ружьем - большое количество

Цитата:Как говоритсяВыдавливать меня не надо я сам выдавливаться рад)))ЗаметилЧто больше всех о выдавливании кричат те кого не сильно то и выдавливали И кто тут не шибко приуспелВ итоге ищут миллионы причин чтобы осокорбится и уехатьКаждый повод ищутКаждое слово в свой адрес воспринимают как оскорблениеЦитата:Получается тут он в гостях себя считал?А там он уже дома(хотя по настроению россиян им не очень то нужны свои оралманы)? Понимаешь что в этой логике не нравится нацикам?Цитата:Теперь русских на украине совсем не осталось? Всех выдавили злые укры?))