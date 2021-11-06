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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 10:51
Предлагаю Костанаю стать городом побратимом Манамы, столицы Королевства Бахрейн. Инвестиции повалят миллиардные! Для наведения должного порядка пригласим десяток другой пятничных мулл! 111 й потребление пива перенесет на 3 часа ночи! Его русачка перестанет добавлять в бешбармак свининку вместо конинки.
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 06.11.2021 - 11:26]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 06.11.2021 - 11:27]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 06.11.2021 - 11:26]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 06.11.2021 - 11:27]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 11:45
Цитата:
Доктор СИЗШ:Ну так предложи зятю инвестировать в наш город! Или мне 25 лямов на три года . Оформим как международное сотрудничество между Казахстаном и Бахрейном.)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 11:55
Зять не банкир, пенсионер, бывший айтишник.Кредиты частным лицам не выдают.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 12:07
Зятю больше 60-ти уже?
А сколько тогда его маме? 80?
А сколько тогда его маме? 80?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 12:19
Один из предыдущих акимов области заинтересовался таким же предложением инвестиций из Бахрейна. Но почему то поручил эту работу своим заместителям. Эти люди не увидели ничего интересного! На этом и заглохло сотрудничество.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 12:24
Вас заклинило на цифре 60, совсем с ума сошли? Капиталисты не платят лишних денег на содержание стариков из дома престарелых на своей работе.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 12:53
Цитата:
serg kost:Нет. Бакчану насколько я помню был Пенс уже. 70 наверно . Насколько мы знаем он был ловеласом и дочу настругал где то в 12 лет. Там походу они всей семье уже в пансионате в Бахрейне живут. Походу вай- фай там просто бесплатный.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 13:08
Опять сплошные ошибки в тексте. Нет в Бахрейне пансионатов. Нет гражданства для родни. Муж жену не может сделать гражданкой Бахрейна, и тем более нагулянных детей. Мне 69 лет. Ловеласом никогда не был. Все браки мной зарегистрированные.Не выдумывайте ничего! Пишите в личку!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23184
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 13:11
Цитата:
Исполнилось, 22 августа...
Доктор СИЗШ:
Мне 69 лет.
Мне 69 лет.
Исполнилось, 22 августа...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 13:13
Цитата:
Доктор СИЗШ: Нет гражданства для родниПолучается ты не бахрейнец . А просто в гостях? Пенсию получает нашу но при этом на солнце греешся. Хороший ход! Уважаю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 14:14
На форум в субботу днём хоть не заходи
Сразу изжогу получишь глядя на явства приготовленные пол 2 ночи))
Сразу изжогу получишь глядя на явства приготовленные пол 2 ночи))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 14:21
Йанг если вдруг лень листать сотни страниц еды и арабов то повторюсь
Очень интересно узнать от тебя
устроился ли ты на работу в России?Сколько ты получаешь?Купил квартиру?И как тебе общее видение России после Казахстана
Интересно именно от тебя услышать мнение по общим вопросам
Просто мне интересно что может толкнуть человека на старости лет который тут вполне себе неплохо зарабатывал и заслужил имя,переехать в другую страну если там не в разы выше зарплата
Ладно Макс и немцы
Один уехал потомучто там реально уровень жизни и зарплаты выше,правда живёт всеровно в какой-то деревне типа Заречного (прогулялся по ней в Гугл картах-колхоз)
Другие срочно вспомнили что они дойчи))
Но в России то что ловить? (Не русофобия)
Тюмень,Москва,Казань,Питер,Екб ещё пойму
Но в захолостье типо ЧБ или красного ехать...
Очень интересно узнать от тебя
устроился ли ты на работу в России?Сколько ты получаешь?Купил квартиру?И как тебе общее видение России после Казахстана
Интересно именно от тебя услышать мнение по общим вопросам
Просто мне интересно что может толкнуть человека на старости лет который тут вполне себе неплохо зарабатывал и заслужил имя,переехать в другую страну если там не в разы выше зарплата
Ладно Макс и немцы
Один уехал потомучто там реально уровень жизни и зарплаты выше,правда живёт всеровно в какой-то деревне типа Заречного (прогулялся по ней в Гугл картах-колхоз)
Другие срочно вспомнили что они дойчи))
Но в России то что ловить? (Не русофобия)
Тюмень,Москва,Казань,Питер,Екб ещё пойму
Но в захолостье типо ЧБ или красного ехать...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 14:32
Цитата:
abaika95:Вы нас выдавливаите, потихоньку .енг может щас и не больше зарабатывает чем дома,много проблем,расходы!Но зато теперь он дома Нацики так же нам говорят, езжайте в свою рашку. Я понимаю что из мало но в Украине выдали малым количеством с ружьем - большое количество
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.11.21 - 14:43
Цитата:
Как говорится
Выдавливать меня не надо я сам выдавливаться рад)))
Заметил
Что больше всех о выдавливании кричат те кого не сильно то и выдавливали И кто тут не шибко приуспел
В итоге ищут миллионы причин чтобы осокорбится и уехать
Каждый повод ищут
Каждое слово в свой адрес воспринимают как оскорбление
Цитата:
Получается тут он в гостях себя считал?
А там он уже дома(хотя по настроению россиян им не очень то нужны свои оралманы)? Понимаешь что в этой логике не нравится нацикам?Цитата:
Теперь русских на украине совсем не осталось? Всех выдавили злые укры?))
Vit:
Вы нас выдавливаите, потихоньку
Вы нас выдавливаите, потихоньку
Как говорится
Выдавливать меня не надо я сам выдавливаться рад)))
Заметил
Что больше всех о выдавливании кричат те кого не сильно то и выдавливали И кто тут не шибко приуспел
В итоге ищут миллионы причин чтобы осокорбится и уехать
Каждый повод ищут
Каждое слово в свой адрес воспринимают как оскорбление
Цитата:
Vit:
!Но зато теперь он дома Нацики так же нам говорят, езжайте в свою рашку
!Но зато теперь он дома Нацики так же нам говорят, езжайте в свою рашку
Получается тут он в гостях себя считал?
А там он уже дома(хотя по настроению россиян им не очень то нужны свои оралманы)? Понимаешь что в этой логике не нравится нацикам?Цитата:
Vit:
Я понимаю что из мало но в Украине выдали малым количеством с ружьем - большое количество
Я понимаю что из мало но в Украине выдали малым количеством с ружьем - большое количество
Теперь русских на украине совсем не осталось? Всех выдавили злые укры?))
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