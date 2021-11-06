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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42773
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 12:06
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Цены в Казахстане в нынешнем году подстать резвым скакунам, участвующим в байге на ипподроме, несутся стремглав вверх и остановить их не может никто. Растет в цене буквально всё, неизменной остается только зарплата у подавляющего большинства населения.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10695
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 12:06
#1
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Жируете смотрю вы господа, жируете. Я в детстве каждое лето проводил у бабушки с дедушкой. . Жареная картошка и борщ. Из фруктов огурец с огорода. Я щас так прикинул и подсчетал, это где то на тыщ 20 вышло. ) на всех
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10695
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 12:32
#2
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Цитата:
Так называемый «борщевой набор»

Нету в Казахстане такого выражения.
Это ты из российских СМИ вытащил. У нас ( беш набор). Или шурпа. Покупаем 1 кг говядины варим час, кидаем две картошки. Шурпа на семью И соседей. можно неделю укушатся)
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
78
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:22
#3
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Дача, прежде чем покрыть нужды в картошке-моркошке, сначала вытянет на себя тысяч 80000. На эти деньги можно полтонны овощей купить.
Что касается министров и депутатов, известно что у них обеды-то стоят 400 тг. А не как у нас 3000. :lol:
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
78
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:26
#4
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Что в меню у депутата
В качестве “контрольных” блюд выбрали шорпу (186 тенге), филе морского языка (213 тенге) и кисель (20 тенге). Плюс кусочек вкусного душистого черного депутатского хлеба - 6 тенге. Обед в целом обошелся в 425 тенге. При этом мы еще не взяли салаты, коих в ассортименте было пять видов (от 38 до 86 тенге).

[Исправлено: Alehander, 06.11.2021 - 13:29]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10695
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:32
#5
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Цитата:
Alehander:
Вчера я покушал в столовой 500 тенге Меню было каша рисовая огромная чашка 3 блина с сметаной. Стакан компота. Это был заказ не в целях экономии, а просто для организма подарок . Мог конечно и беш и пельмени, и куардак скушать. Я к тому что министр , мы его лично не знаем и может он придерживается правильным питанием. На вид он выглядит здоровым мужиком а не толстопузом кушая беш с утра до вечера.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
78
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:37
#6
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Подорожали только два вида товаров - продовольственные и непродовольственные
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
78
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:42
#7
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Цитата:
Vit:
Вчера я покушал в столовой 500 тенге

Ключевое слово я.
Евгений пишет о семье из четырех человек, как и министр утверждает. Это значит 500*4 = 2000. (На один раз) и 2000*3=6000 на один день на семью из четырёх человек. И соответственно 6000*31(день)=186000 на семью из четырёх человек, на кашу, три блина и стакан компота. Как вы утверждаете без мяса ))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10695
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:47
#8
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Цитата:
Alehander:

Ого. А я чет так не посчитал Получается если я буду только кашу кушать каждый день то капец . Чет много денег получается даже без мясо и шашлыков . А детям же хочется всякие шоколадки и йогурты.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
78
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 13:55
#9
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10915
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 14:08
#10
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Надо у 111 спросить
Сколько он тратит на еду
И На напитки в месяц
Он конечно не министр но думаю даже министр скажет что у него каждый день пиццу дома не делают
И пивом с вином не ужинают)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10915
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 14:11
#11
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Цитата:
либо брякнул не подумавши, что в его должности очень не красит, либо совершенно оторван от жизни в стране и не в курсе элементарных цен на продукты 

Он и брякнул потомучто не ходит по рынку и не закупается
Жена все это делает
Он вот и думает что где то на 60 тыс ему продуктов закупают (Вполне реально если учесть факт)
Что при этом он ничего не говорил о том сколько он тратит на кафе и столовые
Кушает министр в столовой каждый день на 2 тысячи
Приходит домой а там салатик из лука и пирожки
Вот и выходит что дома он тратит мало))
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
275
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 14:12
#12
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Сказки развитого социализма! Такой обед был недоступен даже прорабу стройки! Любили продажные художники дурачить народ.Вижу колею возле дома, с проросшей травой. Видать не один год строили долгострой.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
275
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 14:16
#13
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На 2 тысячи теньге министр только кофе без сахара в Астане попьет. Я трачу там на простецский обед 6,,,,7 тысяч теньге.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10695
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 14:20
#14
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Цитата:
abaika95:
У с 111 ненадо спрашивать Он олигарх, каждый день мясо, пицца, сыр голандский, надо спрашивать у простых людей Женя тоже. Ему платят за статью Нужен независимый эксперт который дома семьёй кушает на 60 000 .
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