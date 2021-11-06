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Предупредили о неполном служебном - чиновники из Костаная и замакима Рудного разрешили незаконную приватизацию квартир
Предупредили о неполном служебном - чиновники из Костаная и замакима Рудного разрешили незаконную приватизацию квартир
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