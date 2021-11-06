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≡ Предупредили о неполном служебном - чиновники из Костаная и замакима Рудного разрешили незаконную приватизацию квартир
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42772
Предупредили о неполном служебном - чиновники из Костаная и замакима Рудного разрешили незаконную приватизацию квартир
Отправлено: 06.11.21 - 10:43
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Заместитель акима Рудного Ануар ЕСКАТОВ, руководитель рудненского отдела финансов Сержан АСАНОВ и руководитель отдела занятости Костаная Акбопе МАНАТОВА разрешили незаконно приватизировать квартиру гражданам, имена которых не называются.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
688
Re: Предупредили о неполном служебном - чиновники из Костаная и...
Отправлено: 06.11.21 - 10:43
#1
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