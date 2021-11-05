Re: "Пока погода позволяет" - О ремонте...

Отправлено: - 07:51

Сложная все таки работа у всех. Журналист работает что б было нам че почитать. Чиновник работает тоже .

А люди утром перед работой открывают новости и смотрят) власти выделили на дорогу 100 лярдов, на ремонт еще кучу. На текущие расходы ещё много и немного. И ты такой идешь или едешь по разбитой дороги и думаешь как хорошо что наши власти выделили нам столько много денег. И так хорошо на душе становится.) о нас же переживают все.