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≡ "Пока погода позволяет" - О ремонте республиканских трасс и платных дорогах рассказали на брифинге в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42772
"Пока погода позволяет" - О ремонте республиканских трасс и платных дорогах рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 05.11.21 - 07:51
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Планируемые работы по ремонту дорог на 2021 год находятся на стадии завершения. Об этом сообщил сегодня, 4 ноября, на брифинге в РСК директор областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10687
Re: "Пока погода позволяет" - О ремонте...
Отправлено: 05.11.21 - 07:51
#1
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Сложная все таки работа у всех. Журналист работает что б было нам че почитать. Чиновник работает тоже .
А люди утром перед работой открывают новости и смотрят) власти выделили на дорогу 100 лярдов, на ремонт еще кучу. На текущие расходы ещё много и немного. И ты такой идешь или едешь по разбитой дороги и думаешь как хорошо что наши власти выделили нам столько много денег. И так хорошо на душе становится.) о нас же переживают все.
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
688
Re: "Пока погода позволяет" - О ремонте...
Отправлено: 05.11.21 - 09:02
#2
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Прежде чем вводить плату, надо построить автобан
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4899
Re: "Пока погода позволяет" - О ремонте...
Отправлено: 05.11.21 - 21:24
#3
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Если введут оплату за проезд, пусть транспортный налог отменят, иначе двойная оплата, у чиновников морды треснут и так уже от жира блестят
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2158
Re: "Пока погода позволяет" - О ремонте...
Отправлено: 05.11.21 - 23:57
#4
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Цитата://наконец, 19 км от Рудного до Аятского моста - здесь уже заканчивают ремонт 4-полосной дороги первой технической категории//

Цитата://В следующем году будет завершен ремонт 24-километрового участка дороги от Аятского моста до ст. Тобол.//

Ничего тут, не напутано????
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
796
Re: "Пока погода позволяет" - О ремонте...
Отправлено: 06.11.21 - 10:08
#5
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Цитата:
ACROS:
Ничего тут, не напутано????

Проверили по записи - на брифинге сказано именно так. В понедельник уточним в упраавлении
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2158
Re: "Пока погода позволяет" - О ремонте...
Отправлено: 06.11.21 - 10:41
#6
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Цитата:
Тимур Гафуров:
уточним


Почему спросил: - от Рудного до Аятского моста - только, только начали подготавливать обьездную дорогу: саму дорогу ещё не начинали ремонтировать.
Четырехполосная дорога, которая почти готова - это от ст. Тобол до Аятского моста.
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