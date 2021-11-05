Прогноз на 5 дней
пасмурно-1°C
  • 780 мм рт.ст.
  • 35% влажность
  • З-ЮЗ, 5.96 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Штрафов не будет. В Казахстане официально продлён пилотный проект по СНТ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42771
Штрафов не будет. В Казахстане официально продлён пилотный проект по СНТ
Отправлено: 05.11.21 - 16:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане продлили сроки пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары. В перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются через модуль "Виртуальный склад", включили строительные материалы.
Читать новость

Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
267
Re: Штрафов не будет. В Казахстане официально продлён пилотный...
Отправлено: 05.11.21 - 16:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что будет вместо штрафов? Лень читать статью))))
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10680
Re: Штрафов не будет. В Казахстане официально продлён пилотный...
Отправлено: 06.11.21 - 00:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗШ:

Вместо штрафов будет штраф! Я тоже не читал статью, но я знаю логику наших властей:) :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS