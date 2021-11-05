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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:48
#14536
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Цитата:
elektron:
Я вас хоть раз оскорбил? Использую среди тех, кому не в обиду. Что не так?

Вы это используете в интернете, где любой может прочесть, а не у себя на кухне, среди тех, кому не в обиду.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:48
#14537
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Цитата:
maxsaf:
А где шкуру берут, если свиней не держат?

Наверное, в Казахстане - закупают... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8071
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:53
#14538
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Цитата:
maxsaf:
Вы это используете в интернете, где любой может прочесть, а не у себя на кухне, среди тех, кому не в обиду.

Даже уже не припомню, когда здесь на форуме это слово писал. А если где и использовал, то только для разъяснений, что всё от ситуации и интерпретации зависит. Никого вроде не оскорблял и не применял для личностного употребления. Так что ваша телепатия опять опережает мои действия. ;-)
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
267
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:53
#14539
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Дракоша, когда ты стал трусливым немтырем? Скучно с тобой беседовать, как и большинством из вас присутствующих
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