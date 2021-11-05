Отправлено: - 22:48

elektron:

Я вас хоть раз оскорбил? Использую среди тех, кому не в обиду. Что не так?

Цитата:Вы это используете в интернете, где любой может прочесть, а не у себя на кухне, среди тех, кому не в обиду.