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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8071
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:02
Цитата:
Из личного опыта.
maxsaf:
Утверждение по результатам опроса или гадание на кофейной гуще?))
Утверждение по результатам опроса или гадание на кофейной гуще?))
Из личного опыта.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:17
Цитата:
Лично знаете кого-то, кто гордится таким статусом, но при этом вы его лично не знаете? долбаный замкнутый круг
elektron:
Из личного опыта.
Из личного опыта.
Лично знаете кого-то, кто гордится таким статусом, но при этом вы его лично не знаете? долбаный замкнутый круг
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:24
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:26
Цитата:
Насчет Моцарелы?
Ну он профи не только в дискуссиях..
elektron:
абайка же давал дельный рецепт
абайка же давал дельный рецепт
Насчет Моцарелы?
Ну он профи не только в дискуссиях..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8071
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:27
Цитата:
Когда называют украинца "хохлом", это оскорбительно?Иван Строинский написал 3 июля 2015, 18:306 оценок, 1342 просмотраОбсудить (310) Произошло это слово от запорожских казаков, в старину выбривавших голову и оставлявших собранные в торчащий хвостик (хохол) прядь волос. Суть происхождения этого слова ясно, но только многие украинцы обижаются, когда их называют "хохлами". Они говорят, что это оскорбление так же как и русского оскорбительно называть москалем или кацапом, поляка пшеком или ляхом, еврея - жидом и т.д. Другие же воспринимают это как шутливое прозвище, вовсе не оскорбительное, даже гордятся этим, совсем не воспринимают это в штыки...
тут
maxsaf:
Лично знаете кого-то, кто гордится таким статусом, но при этом вы его лично не знаете? долбаный замкнутый круг
Лично знаете кого-то, кто гордится таким статусом, но при этом вы его лично не знаете? долбаный замкнутый круг
Когда называют украинца "хохлом", это оскорбительно?Иван Строинский написал 3 июля 2015, 18:306 оценок, 1342 просмотраОбсудить (310) Произошло это слово от запорожских казаков, в старину выбривавших голову и оставлявших собранные в торчащий хвостик (хохол) прядь волос. Суть происхождения этого слова ясно, но только многие украинцы обижаются, когда их называют "хохлами". Они говорят, что это оскорбление так же как и русского оскорбительно называть москалем или кацапом, поляка пшеком или ляхом, еврея - жидом и т.д. Другие же воспринимают это как шутливое прозвище, вовсе не оскорбительное, даже гордятся этим, совсем не воспринимают это в штыки...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:29
Цитата:
Их вылечивают сразу..
То есть отрубают голову, тело заворачивают в свиную шкуру и сжигают с остальными неверными, заживо..
И потом опять же с АК-47 стреляют вверх и радуются..
maxsaf:
Доктор, а чем у вас геев лечат
Доктор, а чем у вас геев лечат
Их вылечивают сразу..
То есть отрубают голову, тело заворачивают в свиную шкуру и сжигают с остальными неверными, заживо..
И потом опять же с АК-47 стреляют вверх и радуются..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:30
Цитата:
Как птички, хохлушки...
elektron:
торчащий хвостик (хохол
торчащий хвостик (хохол
Как птички, хохлушки...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:35
Цитата:
Марик, фотки сегодня - будут?...
111:
Как птички, хохлушки...
Как птички, хохлушки...
Марик, фотки сегодня - будут?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:36
Цитата:
Не было бы сРалина, арабы с нас три шкуры сейчас драли вместе с нацистами..
Доктор СИЗШ:
Они не знают даже ленина и сралина!
Они не знают даже ленина и сралина!
Не было бы сРалина, арабы с нас три шкуры сейчас драли вместе с нацистами..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:39
Цитата:
То есть одних вы оскорбляете, других нет. До вас хотя бы это доходит? Или совсем все плохо?
elektron:
Они говорят, что это оскорбление так же как и русского оскорбительно называть москалем или кацапом, поляка пшеком или ляхом, еврея - жидом и т.д. Другие же воспринимают это как шутливое прозвище, вовсе не оскорбительное, даже гордятся этим, совсем не воспринимают это в штыки...тут
Они говорят, что это оскорбление так же как и русского оскорбительно называть москалем или кацапом, поляка пшеком или ляхом, еврея - жидом и т.д. Другие же воспринимают это как шутливое прозвище, вовсе не оскорбительное, даже гордятся этим, совсем не воспринимают это в штыки...тут
То есть одних вы оскорбляете, других нет. До вас хотя бы это доходит? Или совсем все плохо?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:40
Цитата:
Мало, ведь фото нельзя выкладывать, важно чтоб базар шел за хохлов, казахов, фашистов...
Мирные фото это очень нестандартно для форума..
Хотя моя вот что то еще там делает, кроме пиццы..
drakon:
Марик, фотки сегодня - будут?...
Марик, фотки сегодня - будут?...
Мало, ведь фото нельзя выкладывать, важно чтоб базар шел за хохлов, казахов, фашистов...
Мирные фото это очень нестандартно для форума..
Хотя моя вот что то еще там делает, кроме пиццы..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:40
Цитата:
Или друг другу
111:
арабы с нас три шкуры сейчас драли вместе с нацистами..
арабы с нас три шкуры сейчас драли вместе с нацистами..
Или друг другу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:41
Цитата:
Тушеные птицы хохлушки?
111:
Хотя моя вот что то еще там делает, кроме пиццы..
Хотя моя вот что то еще там делает, кроме пиццы..
Тушеные птицы хохлушки?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:42
Цитата:
А где шкуру берут, если свиней не держат?
111:
тело заворачивают в свиную шкуру
тело заворачивают в свиную шкуру
А где шкуру берут, если свиней не держат?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8071
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:45
Цитата:
Я вас хоть раз оскорбил? Использую среди тех, кому не в обиду. Что не так?
maxsaf:
То есть одних вы оскорбляете, других нет. До вас хотя бы это доходит? Или совсем все плохо?
То есть одних вы оскорбляете, других нет. До вас хотя бы это доходит? Или совсем все плохо?
Я вас хоть раз оскорбил? Использую среди тех, кому не в обиду. Что не так?
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