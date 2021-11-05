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maxsaf:

Лично знаете кого-то, кто гордится таким статусом, но при этом вы его лично не знаете? долбаный замкнутый круг

Цитата:Когда называют украинца "хохлом", это оскорбительно?Иван Строинский написал 3 июля 2015, 18:306 оценок, 1342 просмотраОбсудить (310) Произошло это слово от запорожских казаков, в старину выбривавших голову и оставлявших собранные в торчащий хвостик (хохол) прядь волос. Суть происхождения этого слова ясно, но только многие украинцы обижаются, когда их называют "хохлами". Они говорят, что это оскорбление так же как и русского оскорбительно называть москалем или кацапом, поляка пшеком или ляхом, еврея - жидом и т.д. Другие же воспринимают это как шутливое прозвище, вовсе не оскорбительное, даже гордятся этим, совсем не воспринимают это в штыки...