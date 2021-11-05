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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 969 из 970«1...967968969970»
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8071
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:02
#14521
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Цитата:
maxsaf:
Утверждение по результатам опроса или гадание на кофейной гуще?))

Из личного опыта. :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:17
#14522
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Цитата:
elektron:
Из личного опыта.

Лично знаете кого-то, кто гордится таким статусом, но при этом вы его лично не знаете? :lol: долбаный замкнутый круг :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4749
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:24
#14523
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Сегодня взял старое доброе хохл.., ой, молдаванское вино...



Вкус моего так сказать юношества..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4749
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:26
#14524
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Цитата:
elektron:
абайка же давал дельный рецепт

Насчет Моцарелы?
Ну он профи не только в дискуссиях..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8071
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:27
#14525
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Цитата:
maxsaf:
Лично знаете кого-то, кто гордится таким статусом, но при этом вы его лично не знаете? долбаный замкнутый круг

Когда называют украинца "хохлом", это оскорбительно?Иван Строинский написал 3 июля 2015, 18:306 оценок, 1342 просмотраОбсудить (310) Произошло это слово от запорожских казаков, в старину выбривавших голову и оставлявших собранные в торчащий хвостик (хохол) прядь волос. Суть происхождения этого слова ясно, но только многие украинцы обижаются, когда их называют "хохлами". Они говорят, что это оскорбление так же как и русского оскорбительно называть москалем или кацапом, поляка пшеком или ляхом, еврея - жидом и т.д. Другие же воспринимают это как шутливое прозвище, вовсе не оскорбительное, даже гордятся этим, совсем не воспринимают это в штыки...тут :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4749
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:29
#14526
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Цитата:
maxsaf:
Доктор, а чем у вас геев лечат

Их вылечивают сразу..
То есть отрубают голову, тело заворачивают в свиную шкуру и сжигают с остальными неверными, заживо..
И потом опять же с АК-47 стреляют вверх и радуются..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4749
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:30
#14527
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Цитата:
elektron:
торчащий хвостик (хохол

Как птички, хохлушки...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:35
#14528
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Цитата:
111:
Как птички, хохлушки...

Марик, фотки сегодня - будут?... :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4749
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:36
#14529
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Они не знают даже ленина и сралина!

Не было бы сРалина, арабы с нас три шкуры сейчас драли вместе с нацистами..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:39
#14530
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Цитата:
elektron:
Они говорят, что это оскорбление так же как и русского оскорбительно называть москалем или кацапом, поляка пшеком или ляхом, еврея - жидом и т.д. Другие же воспринимают это как шутливое прозвище, вовсе не оскорбительное, даже гордятся этим, совсем не воспринимают это в штыки...тут

То есть одних вы оскорбляете, других нет. До вас хотя бы это доходит? Или совсем все плохо? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4749
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:40
#14531
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Цитата:
drakon:
Марик, фотки сегодня - будут?...

Мало, ведь фото нельзя выкладывать, важно чтоб базар шел за хохлов, казахов, фашистов...
Мирные фото это очень нестандартно для форума..
Хотя моя вот что то еще там делает, кроме пиццы..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:40
#14532
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Цитата:
111:
арабы с нас три шкуры сейчас драли вместе с нацистами..

Или друг другу ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:41
#14533
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Цитата:
111:
Хотя моя вот что то еще там делает, кроме пиццы..

Тушеные птицы хохлушки? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:42
#14534
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Цитата:
111:
тело заворачивают в свиную шкуру

А где шкуру берут, если свиней не держат?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8071
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 22:45
#14535
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Цитата:
maxsaf:
То есть одних вы оскорбляете, других нет. До вас хотя бы это доходит? Или совсем все плохо?

Я вас хоть раз оскорбил? Использую среди тех, кому не в обиду. Что не так? ;-)
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