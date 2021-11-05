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≡ «Решил воспользоваться моментом» - Приговор по делу замруководителя инспекции лесного и животного мира вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42771
«Решил воспользоваться моментом» - Приговор по делу замруководителя инспекции лесного и животного мира вынесли в Костанае
Отправлено: 05.11.21 - 21:15
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Сторона защиты настаивала на том, что Молдагулов не нанес ущерб территориальной инспекции, так как деньги на командировочные выделялись из республиканского бюджета, но судья счел эти доводы необоснованными.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4898
Re: «Решил воспользоваться моментом» - Приговор по делу...
Отправлено: 05.11.21 - 21:15
#1
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Молдагулов не нанес ущерб территориальной инспекции, так как
Какая разница чьи деньги ворочались, они все казённые...
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