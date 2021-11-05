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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:09
Цитата:
Зимой холодно таблички менять?))
abaika95:
Скоро снова начнут Думаю к весне Пора уже за Рудный браться
Скоро снова начнут Думаю к весне Пора уже за Рудный браться
Зимой холодно таблички менять?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:09
Цитата:
ну вы то не преувеличивайте с вашими возможностями телепатии.
maxsaf:
...плевать.
...плевать.
ну вы то не преувеличивайте с вашими возможностями телепатии.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:12
Цитата:
Ну озвучте свое слово
elektron:
ну вы то не преувеличивайте с вашими возможностями телепатии.
ну вы то не преувеличивайте с вашими возможностями телепатии.
Ну озвучте свое слово
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:14
Цитата:
Не столь важно - устроит?
maxsaf:
Ну озвучте свое слово
Ну озвучте свое слово
Не столь важно - устроит?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:19
Ехали с дочерью, она у меня человек аккуратный. Пришла смска и заработала джпрэска. Дочь сразу сникла и настроила маршрут до ближайщего полицейского участка. Там ей полчаса втолковывали суть правонарушения и вручили квиток штрафа. Она пришла в машину, вытащила комп, и начала перегонять деньги за штраф. Я спросил, к чему такая спешка? Дочь сказала, завтра штраф придется платить больше. Если затянуть еще больше, будет заблокирован замок зажигания.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:22
Сколько в Казахии неуплаченных гаишных штрафов? Второй бюджет Казахии))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:24
Цитата:
Доктор, что такое джпрэска?
Вы не расслабляйтесь, то в фильме уже показывали, что нибудь по новее не будет?
Доктор СИЗШ:
Пришла смска и заработала джпрэска.
Пришла смска и заработала джпрэска.
Доктор, что такое джпрэска?
Вы не расслабляйтесь, то в фильме уже показывали, что нибудь по новее не будет?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:27
Что то связанное с глонассом, система обнаружения транспорта. Фермеры ставят такой прибор на свои трактора.Сразу видно, куда повезли корма))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:34
Цитата:
Так вы ещё и корма там развозите?
А как машину блокируют? Есть алгоритм блокировки?
Доктор СИЗШ:
Сразу видно, куда повезли корма))))
Сразу видно, куда повезли корма))))
Так вы ещё и корма там развозите?
А как машину блокируют? Есть алгоритм блокировки?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23169
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:44
Цитата:
Доктор, там тоже - воруют? Корма...
Доктор СИЗШ:
Сразу видно, куда повезли корма))))
Сразу видно, куда повезли корма))))
Доктор, там тоже - воруют? Корма...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:52
Нет, здесь воруют у бедных фермеров. И корма, и горючее.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:52
Цитата:
Да доктор просто киношку посмотрел или смотрит. Где то это всё я уже видел.
drakon:
Доктор, там тоже - воруют? Корма...
Доктор, там тоже - воруют? Корма...
Да доктор просто киношку посмотрел или смотрит. Где то это всё я уже видел.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:54
Что вы так напуганы? Я задал вам вопросы, жду ответа
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:54
Цитата:
А ещё вчера им квартиры с полным холодильником давали. После опустошения которых, они успешно дальше кочевали.
Доктор СИЗШ:
Нет, здесь воруют у бедных фермеров. И корма, и горючее.
Нет, здесь воруют у бедных фермеров. И корма, и горючее.
А ещё вчера им квартиры с полным холодильником давали. После опустошения которых, они успешно дальше кочевали.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:56
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