Флуд и оффтопик (часть 5)

Отправлено: - 20:19

Ехали с дочерью, она у меня человек аккуратный. Пришла смска и заработала джпрэска. Дочь сразу сникла и настроила маршрут до ближайщего полицейского участка. Там ей полчаса втолковывали суть правонарушения и вручили квиток штрафа. Она пришла в машину, вытащила комп, и начала перегонять деньги за штраф. Я спросил, к чему такая спешка? Дочь сказала, завтра штраф придется платить больше. Если затянуть еще больше, будет заблокирован замок зажигания.