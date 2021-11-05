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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13608
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:09
#14491
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Цитата:
abaika95:
Скоро снова начнут Думаю к весне Пора уже за Рудный браться

Зимой холодно таблички менять?))
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:09
#14492
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Цитата:
maxsaf:
...плевать.

ну вы то не преувеличивайте с вашими возможностями телепатии. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13608
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:12
#14493
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Цитата:
elektron:
ну вы то не преувеличивайте с вашими возможностями телепатии.

Ну озвучте свое слово :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:14
#14494
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Цитата:
maxsaf:
Ну озвучте свое слово

Не столь важно - устроит? :-)
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
265
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:19
#14495
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Ехали с дочерью, она у меня человек аккуратный. Пришла смска и заработала джпрэска. Дочь сразу сникла и настроила маршрут до ближайщего полицейского участка. Там ей полчаса втолковывали суть правонарушения и вручили квиток штрафа. Она пришла в машину, вытащила комп, и начала перегонять деньги за штраф. Я спросил, к чему такая спешка? Дочь сказала, завтра штраф придется платить больше. Если затянуть еще больше, будет заблокирован замок зажигания.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
265
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:22
#14496
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Сколько в Казахии неуплаченных гаишных штрафов? Второй бюджет Казахии))))
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:24
#14497
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Пришла смска и заработала джпрэска.

Доктор, что такое джпрэска?
Вы не расслабляйтесь, то в фильме уже показывали, что нибудь по новее не будет? :lol:
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
265
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:27
#14498
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Что то связанное с глонассом, система обнаружения транспорта. Фермеры ставят такой прибор на свои трактора.Сразу видно, куда повезли корма))))
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:34
#14499
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Сразу видно, куда повезли корма))))

Так вы ещё и корма там развозите? :lol:
А как машину блокируют? Есть алгоритм блокировки? ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23169
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:44
#14500
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Сразу видно, куда повезли корма))))

Доктор, там тоже - воруют? Корма... :-o
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
265
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:52
#14501
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Нет, здесь воруют у бедных фермеров. И корма, и горючее.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:52
#14502
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Цитата:
drakon:
Доктор, там тоже - воруют? Корма...

Да доктор просто киношку посмотрел или смотрит. Где то это всё я уже видел. :lol:
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
265
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:54
#14503
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Что вы так напуганы? Я задал вам вопросы, жду ответа
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:54
#14504
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Нет, здесь воруют у бедных фермеров. И корма, и горючее.

А ещё вчера им квартиры с полным холодильником давали. После опустошения которых, они успешно дальше кочевали. :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 20:56
#14505
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А сегодня будет пицца с сорта Мацарела..
Не знаю, впервые беру этот сыр..

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