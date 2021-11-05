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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:26
#14461
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Прожил с женой 2 года в Бахрейне. Бакчан это моя аватарка. Буйное было время раньше))))
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:28
#14462
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За ночь по 5 пользователей лишались лычек.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:37
#14463
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Смотрю весело тут живете! Режете жен, государство обворываете, аварии со смертельным исходом совершаете, людей как собак давите, как будто купили машины без тормозной педали. А в Бахрейне меня оштрафовали на 200 долларов. Автоматически, на глазах прохожих пригубил бутылку пепси колы. Полицейский завел меня в кафешку, попросил стакан и заставил выпить все содержимое бутылки, сидя за столом.

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 18:38]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23165
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:43
#14464
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
бутылки, сидя за столом.

Он, наверное, хотел, чтобы ты, ему
налил в стакан. А ты -зажал, вот
и получил 200 баксов... :lol: ;-)
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:45
#14465
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Цитата:
111:

111, я прослужил 6 лет, автомат такой ак47 в глаза не видел.Гонишь братец!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:48
#14466
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Если бы дошло до пятничного муллы, мог получить от 2 месяцев до полугода зиндана.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:52
#14467
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Успел родину продать, в акимате же работал!Казахский язык не осилил? Как не стыдно????

Ради чего? Ради места в акимате? Так оно не пожизненное, детям не передашь, как трон :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:54
#14468
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Дракоша, чем закончилась компания по переименовании улиц? Смотрю в Рудном для ономаторов не паханная целина! Одни большевики и подпольшики кругом!))))

Мораторием закончились переименования. А главный ономаст-любитель Маргулан Боранбай, который в Рудный приезжал, подстрекатель - сидит уже ;-)

[Исправлено: maxsaf, 05.11.2021 - 18:56]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:55
#14469
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Муж зашел за утюгом в номер жены, у жены появилось желание согрешить. Фамилии были разные, брачное свидетельство с собой в турпоездку не взяли. Жена уехала домой. Муженек загремел за прелюбодеяние с чужой женщиной на энное количество лет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:57
#14470
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Муженек загремел за прелюбодеяние с чужой женщиной на энное количество лет.

Дикари, че с них взять :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:58
#14471
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Если бы дошло до пятничного муллы, мог получить от 2 месяцев до полугода зиндана.

За глоток вражеского грешного напитка? Жесть :lol:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 19:02
#14472
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За оскорбительный жест, пить с горла бутылку на улице.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 19:06
#14473
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
За оскорбительный жест, пить с горла бутылку на улице.

Я бы еще понял - сажать на бутылку - оскорбительно. Но пить с горла :lol:
Кстати, тут мне форумчане подсказали: если оскорбление не оскорбляет самого оскорбляющего, или его знакомых - то можно плевать на мнение тех, кого это оскорбляет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 19:14
#14474
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Цитата:
Vit:
Куда закопал Бакча?песок ветром туды - сюды? Не спрячешь, . Найдем полюбому!!

Вот у него что в личных данных, инфа публичная:

Местонахождение:Костанай
Занятие:Пенсионер
Интересы:7752139074

Этот "Игиловец" уже проник к вам :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8229
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 19:14
#14475
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Муж зашел за утюгом в номер жены, у жены появилось желание согрешить.

Надо было ехать в Иран,там можно вполне официально жениться на 2 часа,главное выкуп мулле заплатить,причём если за 2 часа жена надоела,то можно взять в жёны другую.
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