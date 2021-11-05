Отправлено: - 18:54

Доктор СИЗШ:

Дракоша, чем закончилась компания по переименовании улиц? Смотрю в Рудном для ономаторов не паханная целина! Одни большевики и подпольшики кругом!))))

[Исправлено: maxsaf, 05.11.2021 - 18:56]

Цитата:Мораторием закончились переименования. А главный ономаст-любитель Маргулан Боранбай, который в Рудный приезжал, подстрекатель - сидит уже