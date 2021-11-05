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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:26
Прожил с женой 2 года в Бахрейне. Бакчан это моя аватарка. Буйное было время раньше))))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:28
За ночь по 5 пользователей лишались лычек.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:37
Смотрю весело тут живете! Режете жен, государство обворываете, аварии со смертельным исходом совершаете, людей как собак давите, как будто купили машины без тормозной педали. А в Бахрейне меня оштрафовали на 200 долларов. Автоматически, на глазах прохожих пригубил бутылку пепси колы. Полицейский завел меня в кафешку, попросил стакан и заставил выпить все содержимое бутылки, сидя за столом.
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 18:38]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 18:38]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23165
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:43
Цитата:
Он, наверное, хотел, чтобы ты, ему
налил в стакан. А ты -зажал, вот
и получил 200 баксов...
Доктор СИЗШ:
бутылки, сидя за столом.
бутылки, сидя за столом.
Он, наверное, хотел, чтобы ты, ему
налил в стакан. А ты -зажал, вот
и получил 200 баксов...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:45
Цитата:
111, я прослужил 6 лет, автомат такой ак47 в глаза не видел.Гонишь братец!
111:
111, я прослужил 6 лет, автомат такой ак47 в глаза не видел.Гонишь братец!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:48
Если бы дошло до пятничного муллы, мог получить от 2 месяцев до полугода зиндана.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:52
Цитата:
Ради чего? Ради места в акимате? Так оно не пожизненное, детям не передашь, как трон
Доктор СИЗШ:
Успел родину продать, в акимате же работал!Казахский язык не осилил? Как не стыдно????
Успел родину продать, в акимате же работал!Казахский язык не осилил? Как не стыдно????
Ради чего? Ради места в акимате? Так оно не пожизненное, детям не передашь, как трон
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:54
Цитата:
Мораторием закончились переименования. А главный ономаст-любитель Маргулан Боранбай, который в Рудный приезжал, подстрекатель - сидит уже
[Исправлено: maxsaf, 05.11.2021 - 18:56]
Доктор СИЗШ:
Дракоша, чем закончилась компания по переименовании улиц? Смотрю в Рудном для ономаторов не паханная целина! Одни большевики и подпольшики кругом!))))
Дракоша, чем закончилась компания по переименовании улиц? Смотрю в Рудном для ономаторов не паханная целина! Одни большевики и подпольшики кругом!))))
Мораторием закончились переименования. А главный ономаст-любитель Маргулан Боранбай, который в Рудный приезжал, подстрекатель - сидит уже
[Исправлено: maxsaf, 05.11.2021 - 18:56]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:55
Муж зашел за утюгом в номер жены, у жены появилось желание согрешить. Фамилии были разные, брачное свидетельство с собой в турпоездку не взяли. Жена уехала домой. Муженек загремел за прелюбодеяние с чужой женщиной на энное количество лет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:57
Цитата:
Дикари, че с них взять
Доктор СИЗШ:
Муженек загремел за прелюбодеяние с чужой женщиной на энное количество лет.
Муженек загремел за прелюбодеяние с чужой женщиной на энное количество лет.
Дикари, че с них взять
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:58
Цитата:
За глоток вражеского грешного напитка? Жесть
Доктор СИЗШ:
Если бы дошло до пятничного муллы, мог получить от 2 месяцев до полугода зиндана.
Если бы дошло до пятничного муллы, мог получить от 2 месяцев до полугода зиндана.
За глоток вражеского грешного напитка? Жесть
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 19:02
За оскорбительный жест, пить с горла бутылку на улице.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 19:06
Цитата:
Я бы еще понял - сажать на бутылку - оскорбительно. Но пить с горла
Кстати, тут мне форумчане подсказали: если оскорбление не оскорбляет самого оскорбляющего, или его знакомых - то можно плевать на мнение тех, кого это оскорбляет
Доктор СИЗШ:
За оскорбительный жест, пить с горла бутылку на улице.
За оскорбительный жест, пить с горла бутылку на улице.
Я бы еще понял - сажать на бутылку - оскорбительно. Но пить с горла
Кстати, тут мне форумчане подсказали: если оскорбление не оскорбляет самого оскорбляющего, или его знакомых - то можно плевать на мнение тех, кого это оскорбляет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 19:14
Цитата:
Вот у него что в личных данных, инфа публичная:
Местонахождение:Костанай
Занятие:Пенсионер
Интересы:7752139074
Этот "Игиловец" уже проник к вам
Vit:
Куда закопал Бакча?песок ветром туды - сюды? Не спрячешь, . Найдем полюбому!!
Куда закопал Бакча?песок ветром туды - сюды? Не спрячешь, . Найдем полюбому!!
Вот у него что в личных данных, инфа публичная:
Местонахождение:Костанай
Занятие:Пенсионер
Интересы:7752139074
Этот "Игиловец" уже проник к вам
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8229
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 19:14
Цитата:
Надо было ехать в Иран,там можно вполне официально жениться на 2 часа,главное выкуп мулле заплатить,причём если за 2 часа жена надоела,то можно взять в жёны другую.
Доктор СИЗШ:
Муж зашел за утюгом в номер жены, у жены появилось желание согрешить.
Муж зашел за утюгом в номер жены, у жены появилось желание согрешить.
Надо было ехать в Иран,там можно вполне официально жениться на 2 часа,главное выкуп мулле заплатить,причём если за 2 часа жена надоела,то можно взять в жёны другую.
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