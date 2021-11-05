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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 16:46
Дракоша, чем закончилась компания по переименовании улиц? Смотрю в Рудном для ономаторов не паханная целина! Одни большевики и подпольшики кругом!))))
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 16:47]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 16:47]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 16:53
Цитата:
Под дулом ак-47..
Так его арабы что, выходит женили?
Обычно это принято, когда старший брат умер, но его старая байбише еще жива, и младшие не хотят ее брать в жены за сварливость, потому воруют в другом ауле парня и выдают, то есть женят на этой байбише..
drakon:
Зятья - кормят?...
Зятья - кормят?...
Под дулом ак-47..
Так его арабы что, выходит женили?
Обычно это принято, когда старший брат умер, но его старая байбише еще жива, и младшие не хотят ее брать в жены за сварливость, потому воруют в другом ауле парня и выдают, то есть женят на этой байбише..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 16:55
Цитата:
Чтобы много не - ел...
111:
Под дулом ак-47..
Под дулом ак-47..
Чтобы много не - ел...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 16:59
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:00
Цитата:
У меня среди арабов нет родни..
Доктор СИЗШ:
111, выходит ты всю
111, выходит ты всю
У меня среди арабов нет родни..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:01
А закон кочевника всегда один, ты обязан взять в дены жену старшего, чтобы не дать умереть от голода его потомству..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:02
Ладно кто то там не знает наших законов, но ты то старик уже, зачем прикидываться?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:03
Вчера на похороны к тетке двоюродной по русски ездили, заслуженный учитель СССР, вот ее мать так же взял брат моего деда..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:05
Придушил подушкой брательника и бабенка сладкая твоя!!! Просто помогать родне нельзя?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:05
Цитата:
И желательно ещё в Россию съездить пожить
И понять почему Канада это лесная Англия а Казахстан это пустынная Россия))
Цитата:
Очень не удобно постояно скидывать сюда ссылку если заходишь с телефона
В Википедии статья геноцид народов
Там есть пункт про Россию
Почитайте интересно
Цитата:
Хватит репостить сюда картинки с ватных российских пабликов
Ну мы же вроде тут все культурные люди)))
maxsaf:
Я подумаю, мож и в Англию перееду
Я подумаю, мож и в Англию перееду
И желательно ещё в Россию съездить пожить
И понять почему Канада это лесная Англия а Казахстан это пустынная Россия))
Цитата:
maxsaf:
Список в студию
Список в студию
Очень не удобно постояно скидывать сюда ссылку если заходишь с телефона
В Википедии статья геноцид народов
Там есть пункт про Россию
Почитайте интересно
Цитата:
elektron:
Хватит репостить сюда картинки с ватных российских пабликов
Ну мы же вроде тут все культурные люди)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:09
Цитата:
Раньше разрывы были от 20ти до полтинника..
Брату 80, тебе 25, и ты что, ради байбише, которой уже под 60, готов придушить брата?
И заметь, у него же не одна жена..
Доктор СИЗШ:
Придушил подушкой брательника и бабенка сладкая твоя!!! Просто помогать родне нельзя?
Придушил подушкой брательника и бабенка сладкая твоя!!! Просто помогать родне нельзя?
Раньше разрывы были от 20ти до полтинника..
Брату 80, тебе 25, и ты что, ради байбише, которой уже под 60, готов придушить брата?
И заметь, у него же не одна жена..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:09
Цитата:
Цитата:
Да событие можно извратить
Но это же не повод его праздновать за бытностью))
Это тоже самое как ввести сейчас праздник в честь Восстания декабристов
И ввести его с позиции Николая 1)
Вот мол мы 200 лет назад победили первых Навальнистов иноагентов!!!
maxsaf: Осталось 13Это пока Скоро станет 82))/
Цитата:
Victor Yang:
История - наука-проститутка. Как повернешь - так и ляжет. Любое событие можно так извратить.
История - наука-проститутка. Как повернешь - так и ляжет. Любое событие можно так извратить.
Да событие можно извратить
Но это же не повод его праздновать за бытностью))
Это тоже самое как ввести сейчас праздник в честь Восстания декабристов
И ввести его с позиции Николая 1)
Вот мол мы 200 лет назад победили первых Навальнистов иноагентов!!!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:10
Цитата:
Это и есть помощь, официальная..
А то не женишься, сбежишь до молодой, а этих кто кормить должен?
Доктор СИЗШ:
Просто помогать родне нельзя?
Просто помогать родне нельзя?
Это и есть помощь, официальная..
А то не женишься, сбежишь до молодой, а этих кто кормить должен?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:32
Цитата:
Без жены?
Надо было тут на время найти, никуда бы она не сбежала с внуками и правнуками..
Оттуда жены не сбегают..
[Исправлено: 111, 05.11.2021 - 17:33]
Доктор СИЗШ:
Не а, пережидал карантин целых два года
Не а, пережидал карантин целых два года
Без жены?
Надо было тут на время найти, никуда бы она не сбежала с внуками и правнуками..
Оттуда жены не сбегают..
[Исправлено: 111, 05.11.2021 - 17:33]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10679
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:00
Цитата:
Доктор СИЗШ:Куда закопал Бакча?песок ветром туды - сюды? Не спрячешь, . Найдем полюбому!!
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