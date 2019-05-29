Отправлено: - 17:13

таноми52:

Видимо, так же, как колесо обозрения в Рудном повысит инвестиционную привлекательность города

Доктор СИЗШ:

Привезут Дракошу и положат первым как уважаемого пользователя!

Цитата:Тебя случайно не в нг взяли подрабатывать?))Теперь любая идея о инвестициях будет заканчивается упрёком о колесе?Таким принципом тогда Осталось сесть в лужу и плакать))Цитата:Если только в дорогу закатают до АмангельдыГоворят из бывших зеков дороги лучше))