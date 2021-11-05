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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 964 из 964«1...962963964
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
249
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 16:46
#14446
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Дракоша, чем закончилась компания по переименовании улиц? Смотрю в Рудном для ономаторов не паханная целина! Одни большевики и подпольшики кругом!))))

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 16:47]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 16:53
#14447
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Цитата:
drakon:
Зятья - кормят?...

Под дулом ак-47..
Так его арабы что, выходит женили?
Обычно это принято, когда старший брат умер, но его старая байбише еще жива, и младшие не хотят ее брать в жены за сварливость, потому воруют в другом ауле парня и выдают, то есть женят на этой байбише..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 16:55
#14448
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Цитата:
111:
Под дулом ак-47..

Чтобы много не - ел... ;-)
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
249
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 16:59
#14449
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:00
#14450
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
111, выходит ты всю

У меня среди арабов нет родни..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:01
#14451
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А закон кочевника всегда один, ты обязан взять в дены жену старшего, чтобы не дать умереть от голода его потомству..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:02
#14452
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Ладно кто то там не знает наших законов, но ты то старик уже, зачем прикидываться?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:03
#14453
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Вчера на похороны к тетке двоюродной по русски ездили, заслуженный учитель СССР, вот ее мать так же взял брат моего деда..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
249
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:05
#14454
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Придушил подушкой брательника и бабенка сладкая твоя!!! Просто помогать родне нельзя?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:05
#14455
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Цитата:
maxsaf:
Я подумаю, мож и в Англию перееду

И желательно ещё в Россию съездить пожить
И понять почему Канада это лесная Англия а Казахстан это пустынная Россия))
Цитата:
maxsaf:
Список в студию

Очень не удобно постояно скидывать сюда ссылку если заходишь с телефона
В Википедии статья геноцид народов
Там есть пункт про Россию
Почитайте интересно
Цитата:
elektron:

Хватит репостить сюда картинки с ватных российских пабликов
Ну мы же вроде тут все культурные люди)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:09
#14456
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Придушил подушкой брательника и бабенка сладкая твоя!!! Просто помогать родне нельзя?

Раньше разрывы были от 20ти до полтинника..
Брату 80, тебе 25, и ты что, ради байбише, которой уже под 60, готов придушить брата?
И заметь, у него же не одна жена..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:09
#14457
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Цитата:
maxsaf: Осталось 13
Это пока Скоро станет 82))/
Цитата:
Victor Yang:
История - наука-проститутка. Как повернешь - так и ляжет. Любое событие можно так извратить.

Да событие можно извратить
Но это же не повод его праздновать за бытностью))
Это тоже самое как ввести сейчас праздник в честь Восстания декабристов
И ввести его с позиции Николая 1)
Вот мол мы 200 лет назад победили первых Навальнистов иноагентов!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:10
#14458
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Просто помогать родне нельзя?

Это и есть помощь, официальная..
А то не женишься, сбежишь до молодой, а этих кто кормить должен?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 17:32
#14459
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Не а, пережидал карантин целых два года

Без жены?
Надо было тут на время найти, никуда бы она не сбежала с внуками и правнуками..
Оттуда жены не сбегают..

[Исправлено: 111, 05.11.2021 - 17:33]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10678
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 18:00
#14460
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Куда закопал Бакча?песок ветром туды - сюды? Не спрячешь, . Найдем полюбому!!
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