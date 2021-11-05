Отправлено: - 17:05

maxsaf:

Я подумаю, мож и в Англию перееду

maxsaf:

Список в студию

elektron:



Цитата:И желательно ещё в Россию съездить пожитьИ понять почему Канада это лесная Англия а Казахстан это пустынная Россия))Цитата:Очень не удобно постояно скидывать сюда ссылку если заходишь с телефонаВ Википедии статья геноцид народовТам есть пункт про РоссиюПочитайте интересноЦитата:Хватит репостить сюда картинки с ватных российских пабликовНу мы же вроде тут все культурные люди)))