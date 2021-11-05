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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13950
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 11:47
Цитата:
проектировал кустанайскую автобусную остановку на воинов,
несколько лет назад женился,
сейчас как пишет внуки уже закончили университеты.
"депутат" облмаслихата.
обладал автомобилем с 12 цилиндровым двигателем...
всего не раскажешь..
таноми52:
Где родился, где учился, что из себя представляет,
Где родился, где учился, что из себя представляет,
проектировал кустанайскую автобусную остановку на воинов,
несколько лет назад женился,
сейчас как пишет внуки уже закончили университеты.
"депутат" облмаслихата.
обладал автомобилем с 12 цилиндровым двигателем...
всего не раскажешь..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 12:15
Цитата:
История - наука-проститутка. Как повернешь - так и ляжет. Любое событие можно так извратить.
abaika95:
Хорош праздник
Хорош праздник
История - наука-проститутка. Как повернешь - так и ляжет. Любое событие можно так извратить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 12:19
Цитата:
Ранее он Доктором СИЗО был. Сначала вроде нормально, а потом гон начался, да такой что на несколько страниц бывало обсуждений.
таноми52:
кто такой Доктор СИЗШ
кто такой Доктор СИЗШ
Ранее он Доктором СИЗО был. Сначала вроде нормально, а потом гон начался, да такой что на несколько страниц бывало обсуждений.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2678
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 12:24
Цитата:
Цитата:
Понятно, тот ещё "бахрейнец"! Нашу историю не изучал
alex_60:
несколько лет назад женился, сейчас как пишет внуки уже закончили университеты. "депутат" облмаслихата.
несколько лет назад женился, сейчас как пишет внуки уже закончили университеты. "депутат" облмаслихата.
Цитата:
Victor Yang:
Ранее он Доктором СИЗО был.
Ранее он Доктором СИЗО был.
Понятно, тот ещё "бахрейнец"! Нашу историю не изучал
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 15:04
Я женился 10 лет назад на женщине со взрослыми детьми и внуками! Неужели это непонятно кое кому?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 15:07
Гуано ваша история! Весь мир над вами смеется! Одни генсеки чего стоят! Еще Сралин с репрессиями и гибелю 60 миллионов советских граждан.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 15:16
Возразить по существу никто мне не сможет, остается только гадить исподтишка! Неприятно удивил виктор янгович. Успел родину продать, в акимате же работал!Казахский язык не осилил? Как не стыдно????
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:17]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:19]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:17]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:19]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 15:33
Не знаю, в какой помойке черпаете данные о государственном долге Бахрейна? Бахрейн находится на 8 месте по уровне инвестиций в другие страны! Израиль находится на 13 месте в этой таблице! Теперь надеюсь понятно, где Бахрейн берет деньги на свои благотворительные проекты! У вас берет, в Рашке берет, и еще в куче других стран, где народ посадил по своей глупости и наивности на свою шею кучу прохиндеев!
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:35]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:43]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:44]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:35]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:43]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:44]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 15:51
Начал читать ваши аграрные газеты. Известный корреспондент Н.....р пишет об урожае зерна в сельхозформировании в 35 центнеров с гектара! В облакимате приличным урожаем считают от 7 до 9 центнеров с гектара! Кому верить из них?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 15:58
Таноми52, если берешь в скобки мое высказывание,излагай смело свою точку зрения! А то наполучали звания на мычаниях, местоимениях, точках и запятых! Кого вы боитесь? Берите пример с 111ого! Он даже спал на скамейке возле горакимата!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23161
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 16:25
Цитата:
Доктор, так ты на 3 месяца, туда - приехал?...
Доктор СИЗШ:
В гости можно приехать по вызову только на 3 месяца
В гости можно приехать по вызову только на 3 месяца
Доктор, так ты на 3 месяца, туда - приехал?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 16:40
Не а, пережидал карантин целых два года!'
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