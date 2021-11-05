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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 963 из 963«1...961962963
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13950
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 11:47
#14431
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Цитата:
таноми52:
Где родился, где учился, что из себя представляет,


проектировал кустанайскую автобусную остановку на воинов,
несколько лет назад женился,
сейчас как пишет внуки уже закончили университеты.
"депутат" облмаслихата.
обладал автомобилем с 12 цилиндровым двигателем...
всего не раскажешь..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 12:15
#14432
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Цитата:
abaika95:
Хорош праздник

История - наука-проститутка. Как повернешь - так и ляжет. Любое событие можно так извратить.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 12:19
#14433
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Цитата:
таноми52:
кто такой Доктор СИЗШ

Ранее он Доктором СИЗО был. Сначала вроде нормально, а потом гон начался, да такой что на несколько страниц бывало обсуждений.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2678
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 12:24
#14434
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Цитата:
alex_60:
несколько лет назад женился, сейчас как пишет внуки уже закончили университеты. "депутат" облмаслихата.



Цитата:
Victor Yang:
Ранее он Доктором СИЗО был.


Понятно, тот ещё "бахрейнец"! Нашу историю не изучал
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
243
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 15:04
#14435
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Я женился 10 лет назад на женщине со взрослыми детьми и внуками! Неужели это непонятно кое кому?
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
243
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 15:07
#14436
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Гуано ваша история! Весь мир над вами смеется! Одни генсеки чего стоят! Еще Сралин с репрессиями и гибелю 60 миллионов советских граждан.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
243
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 15:16
#14437
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Возразить по существу никто мне не сможет, остается только гадить исподтишка! Неприятно удивил виктор янгович. Успел родину продать, в акимате же работал!Казахский язык не осилил? Как не стыдно????

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:17]

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:19]
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
243
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 15:33
#14438
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Не знаю, в какой помойке черпаете данные о государственном долге Бахрейна? Бахрейн находится на 8 месте по уровне инвестиций в другие страны! Израиль находится на 13 месте в этой таблице! Теперь надеюсь понятно, где Бахрейн берет деньги на свои благотворительные проекты! У вас берет, в Рашке берет, и еще в куче других стран, где народ посадил по своей глупости и наивности на свою шею кучу прохиндеев!

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:35]

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:43]

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 15:44]
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
243
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 15:51
#14439
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Начал читать ваши аграрные газеты. Известный корреспондент Н.....р пишет об урожае зерна в сельхозформировании в 35 центнеров с гектара! В облакимате приличным урожаем считают от 7 до 9 центнеров с гектара! Кому верить из них?
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
243
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 15:58
#14440
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Таноми52, если берешь в скобки мое высказывание,излагай смело свою точку зрения! А то наполучали звания на мычаниях, местоимениях, точках и запятых! Кого вы боитесь? Берите пример с 111ого! Он даже спал на скамейке возле горакимата!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23161
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 16:25
#14441
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
В гости можно приехать по вызову только на 3 месяца

Доктор, так ты на 3 месяца, туда - приехал?... :lol: :-o
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