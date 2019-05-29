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≡ Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42766
Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области
Отправлено: 29.05.19 - 17:26
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По словам местных властей, большой комплекс повысит туристическую привлекательность Амангельдинского района.В проекте участвуют меценат Сапар Ыскакулы, бывший сенатор, кандидат юридических наук Серик Акылбай и архитектор Сагындык Смайылулы.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23161
Re: Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской...
Отправлено: 29.05.19 - 17:26
#1
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И кто эти 9 человек?... :-o
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2678
Re: Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской...
Отправлено: 29.05.19 - 20:07
#2
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"По мнению местных властей, комплекс повысит туристическую привлекательность района."


Видимо, так же, как колесо обозрения в Рудном повысит инвестиционную привлекательность города!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23161
Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области
Отправлено: 29.05.19 - 20:13
#3
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Цитата:
таноми52:
повысит инвестиционную привлекательность города!

Наверное Областных туда будут - ложить,
а может - класть? Не знаю,как правильно... 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4272
Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области
Отправлено: 29.05.19 - 20:14
#4
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'Код:
' - Так думаю, что фамилии в тексте названы.


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drakon


* drakon







(Уважаемые пользователи)




Откуда: 
Германия
Регистрация: 
31.07.10
Сообщений: 
23161








  Re: Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской...


Отправлено: 13.08.21 - 16:54


#5 




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Цитата:
Гога:
Так думаю, что фамилии в тексте названы.

Наверное, абайку95 - покладут... :lol:


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Доктор СИЗШ


* Доктор СИЗШ







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Костанай
Регистрация: 
11.10.21
Сообщений: 
243








  Re: Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской...


Отправлено: 05.11.21 - 15:23


#6 




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Привезут Дракошу и положат первым как уважаемого пользователя!


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drakon


* drakon







(Уважаемые пользователи)




Откуда: 
Германия
Регистрация: 
31.07.10
Сообщений: 
23161








  Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области


Отправлено: 05.11.21 - 16:10


#7 




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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Привезут Дракошу и положат первым!

Спасибо, доктор, за оценку,
моего Труда... :lol:  ;-)


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