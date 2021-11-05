Отправлено: - 12:24

alex_60:

несколько лет назад женился, сейчас как пишет внуки уже закончили университеты. "депутат" облмаслихата.

Victor Yang:

Ранее он Доктором СИЗО был.

Цитата:Цитата:Понятно, тот ещё "бахрейнец"! Нашу историю не изучал