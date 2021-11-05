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≡ Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты "Год тигра"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42766
Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты "Год тигра"
Отправлено: 05.11.21 - 13:49
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Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "Год тигра" из серии "Восточный календарь". Монеты изготовлены из серебра и золота.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2302
Re: Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты "Год...
Отправлено: 05.11.21 - 13:49
#1
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/Скульптурную композицию создали художник-монументалист Владимир Твердохлебов, Александр Татаринов и Владимир Кацев./ - ой бай, сейчас начнут вопить, почему ни одной титульной фамилии нет!
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
182
Re: Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты "Год...
Отправлено: 05.11.21 - 13:58
#2
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Все эти монеты осядут у коллекционеров,1 грамм золота стоит примерно сейчас 24500т и получаем что стоимость монеты будет 172000. Платить в магазине как 500 т никто не будет
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13598
Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты "Год тигра"
Отправлено: 05.11.21 - 14:46
#3
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Цитата:
юля елиссева:
ой бай, сейчас начнут вопить, почему ни одной титульной фамилии нет!

Да, кстати, а почему?.. :lol:
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