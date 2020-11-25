Отправлено: - 20:25

maxsaf:

По прогнозам, искусственный сверхинтеллект будет создан уже к 2070 году. По мнению футуролога Евгения Кузнецова, человек для сверхинтеллекта станет чем-то вроде домашнего питомца, о котором нужно заботиться, но на развитие "хозяина" он не повлияет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Цитата:Макс читал Роман "Андроиды тоже мечтают об электровцах"? Филипа Дика у нас он известен экранизацией "Бегущий по лезвию" как тебе сама суть искусственного интелекта показанного там?