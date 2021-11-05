Отправлено: - 05:57

Доктор СИЗШ:

Листочки отрывают у полицейскмх, уличенных во взятках на дороге, служебном подлоге. В Германии разве не так?

Цитата:Я думал у вас за такое руки отрывают, а не листочки. А вообще сажают за такое там где руки не отрывают обычно.