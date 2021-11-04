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≡ Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42765
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 04.11.21 - 19:37
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Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о росте цен на продукты. В ходе совещания по развитию моногородов в Экибастузе Глава государства заявил, что до сих не увидел результатов расследования посреднических схем.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8228
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 05.11.21 - 01:09
#15
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Цитата:
elektron:
Плюс помещения для хранения и раздела, персонал, другие побочные и не только дополнительные нагрузки, всё ведь денег стоит.

Нет ,это всё само собой даром.
Цитата:
abaika95:
Перекупщик не производил товар,не вкладывался в него,ни закупал оборудование,он просто купил готовый продукт накинул два раза процент

Примерно вот так :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8228
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 05.11.21 - 01:19
#16
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Цитата:
maxsaf:
Вы бы это Токаеву как-то передали.

Он и сам прекрасно знает,что одна из основных причин-это резкое подорожание топлива,но так как сделать ничего не может,то по старинке валит всё на торгашей,во все времена причина всех бед -это сволочи спекулянты,а не правительство у которого нет солярки,нет картошки с яйцами,зато есть офигенный павильон за кучу денег на ЭКСПО в Дубаях и ещё один огромный памятник бездумного растранжиривания средств у себя дома в Астане,я про ЭКСПО.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13595
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 05.11.21 - 01:50
#17
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Цитата:
Добринцофф:
правительство у которого нет солярки,нет картошки с яйцами,зато есть офигенный павильон за кучу денег на ЭКСПО в Дубаях и ещё один огромный памятник бездумного растранжиривания средств у себя дома в Астане,я про ЭКСПО.

Ну так то все по делу, поддерживаю
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
529
Re: Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не...
Отправлено: 05.11.21 - 09:03
#18
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Цитата:
Добринцофф:
так не бывает

1400 за жирную говядину , минус 10% за кровь висящей туши, минус кусок за поворотом конвейера .
Вот так работают. Да и речь и том , что через год местного мяса не найдете. Нет смысла им заниматься. Молоком то же
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
529
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 05.11.21 - 09:07
#19
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Цитата:
elektron:
всё ведь денег стоит.

Правильно подмечено. А сельчанину за что платить ? Мясо в сарае взял,молоко в холодильнике , да еще и денег хочет с нахлебников поиметь
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1633
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 05.11.21 - 09:26
#20
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Цитата:
Добринцофф:
Он и сам прекрасно знает,что одна из основных причин-это резкое подорожание топлива

Меня тоже это удивляет. Сначала зарядят какие-то баснословные цены на топливо, электроэнергию, а потом удивляются росту цен и начинают устраивать дутые интервенции из стабфонда, которые только раскачивают рынок и позволяют задрать цены еще выше.
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