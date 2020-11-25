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≡ Вечная жизнь 2.0
 
 
Страница 32 из 32«1...303132
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Куратор темы: maxsaf
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13595
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 25.11.20 - 02:58
#466
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Самый большой компьютерный чип смог смоделировать будущее

Гипотеза моделирования, изложенная философом Ником Бостромом в 2003 году, гласит, что в будущем для реалистичного моделирования Вселенной будут использоваться огромные вычислительные мощности. С тех пор эту гипотезу популяризировал миллиардер Илон Маск, который утверждал, что есть вероятность того, что Вселенная, в которой мы живем, на 99,99 процента является компьютерной симуляцией.

Тенгри
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13595
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 10.03.21 - 02:54
#467
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Создание сверхинтеллекта превратит человека в "котика"

По прогнозам, искусственный сверхинтеллект будет создан уже к 2070 году. По мнению футуролога Евгения Кузнецова, человек для сверхинтеллекта станет чем-то вроде домашнего питомца, о котором нужно заботиться, но на развитие "хозяина" он не повлияет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
тыц
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2676
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 10.03.21 - 20:20
#468
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Макс, похоже, Вы покинули клуб завсегдатаев флуда?
Устали от нас, приземлённых, не интересующихся ИсверхИ? :lol:

[Исправлено: таноми52, 10.03.2021 - 20:21]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10899
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 10.03.21 - 20:25
#469
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Цитата:
maxsaf:
По прогнозам, искусственный сверхинтеллект будет создан уже к 2070 году. По мнению футуролога Евгения Кузнецова, человек для сверхинтеллекта станет чем-то вроде домашнего питомца, о котором нужно заботиться, но на развитие "хозяина" он не повлияет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Макс читал Роман "Андроиды тоже мечтают об электровцах"? Филипа Дика у нас он известен экранизацией "Бегущий по лезвию" как тебе сама суть искусственного интелекта показанного там?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13595
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 25.05.21 - 20:41
#470
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Цитата:
таноми52:
Макс, похоже, Вы покинули клуб завсегдатаев флуда? Устали от нас, приземлённых, не интересующихся ИсверхИ?

У меня в голове не укладывается - как можно этим не интересоваться. Людям проще верить, что за ними сверху кто-то присматривает, и не замечать того, как они у Гугла (!) спрашивают погоду на завтра. У меня жена пока не спросит - на улицу не выйдет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13595
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 25.05.21 - 21:01
#471
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Цитата:
abaika95:
Макс читал Роман "Андроиды тоже мечтают об электровцах"? Филипа Дика

Не-а, не читал
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13595
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 04.08.21 - 02:07
#472
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Американский стартап Synchron получил разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) на проведение испытаний на людях вживляемого в мозг чипа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Advent.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13595
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 31.08.21 - 22:59
#473
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Эволюция человека продолжается – у множества людей появляется дополнительная артерия

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13595
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.09.21 - 04:19
#474
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В Казахстане планируют законодательно закрепить права неверующих. Об этом сообщил председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13595
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 05.11.21 - 07:49
#475
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А тем временем будущее приближается...


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10675
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 05.11.21 - 07:57
#476
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Цитата:
maxsaf:

Ты не про это тему открывал . Этого робота можно запрогромировать так что он будет после физкультуры тебе кофе приносить домой. Ты ващето говорил про то что б разум- маразум из умераещего тела переместить на чип и тем самым получить вечную жизнь )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13595
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 05.11.21 - 08:25
#477
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Цитата:
Vit:

Это твое будущее тело без тебя пока прыгает. Так понятно? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13595
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 05.11.21 - 08:30
#478
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Цитата:
Vit:

Или так: это твой будущий гроб, если повезет ;-) Надеюсь, когда прийдет время, он будет посимпатичнее. Прикинь, какие возможности перед тобой откроются :lol: усе деуки твои будут ;-)
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