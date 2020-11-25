Самый большой компьютерный чип смог смоделировать будущее
Гипотеза моделирования, изложенная философом Ником Бостромом в 2003 году, гласит, что в будущем для реалистичного моделирования Вселенной будут использоваться огромные вычислительные мощности. С тех пор эту гипотезу популяризировал миллиардер Илон Маск, который утверждал, что есть вероятность того, что Вселенная, в которой мы живем, на 99,99 процента является компьютерной симуляцией.
Создание сверхинтеллекта превратит человека в "котика"
По прогнозам, искусственный сверхинтеллект будет создан уже к 2070 году. По мнению футуролога Евгения Кузнецова, человек для сверхинтеллекта станет чем-то вроде домашнего питомца, о котором нужно заботиться, но на развитие "хозяина" он не повлияет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. тыц
maxsaf: По прогнозам, искусственный сверхинтеллект будет создан уже к 2070 году. По мнению футуролога Евгения Кузнецова, человек для сверхинтеллекта станет чем-то вроде домашнего питомца, о котором нужно заботиться, но на развитие "хозяина" он не повлияет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Макс читал Роман "Андроиды тоже мечтают об электровцах"? Филипа Дика у нас он известен экранизацией "Бегущий по лезвию" как тебе сама суть искусственного интелекта показанного там?
таноми52: Макс, похоже, Вы покинули клуб завсегдатаев флуда? Устали от нас, приземлённых, не интересующихся ИсверхИ?
У меня в голове не укладывается - как можно этим не интересоваться. Людям проще верить, что за ними сверху кто-то присматривает, и не замечать того, как они у Гугла (!) спрашивают погоду на завтра. У меня жена пока не спросит - на улицу не выйдет
Американский стартап Synchron получил разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) на проведение испытаний на людях вживляемого в мозг чипа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Advent.
В Казахстане планируют законодательно закрепить права неверующих. Об этом сообщил председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ты не про это тему открывал . Этого робота можно запрогромировать так что он будет после физкультуры тебе кофе приносить домой. Ты ващето говорил про то что б разум- маразум из умераещего тела переместить на чип и тем самым получить вечную жизнь )
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