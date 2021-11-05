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"Пока погода позволяет" - О ремонте республиканских трасс и платных дорогах рассказали на брифинге в Костанае
"Пока погода позволяет" - О ремонте республиканских трасс и платных дорогах рассказали на брифинге в Костанае
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