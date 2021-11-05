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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:59
Даже попробовать не получится!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 01:03
Цитата:
Это вы щас про "в яме посидеть" или "палками по спине получить"?
Доктор СИЗШ:
Даже попробовать не получится!
Даже попробовать не получится!
Это вы щас про "в яме посидеть" или "палками по спине получить"?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 8048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 01:03
Цитата:
А я в ваши "застенки" и не собираюсь.
Уж лучше в КЗ жить, чем ждать, пока листочки кончатся, что бы из страны выкинули.
[Исправлено: elektron, 04.11.2021 - 20:06]
Доктор СИЗШ:
Даже попробовать не получится!
Даже попробовать не получится!
А я в ваши "застенки" и не собираюсь.
Уж лучше в КЗ жить, чем ждать, пока листочки кончатся, что бы из страны выкинули.
[Исправлено: elektron, 04.11.2021 - 20:06]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 03:43
Цитата:
Осталось 13
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Осталось 13
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 05:09
У меня в Костатнае осталась дача. Осенью заботливо закрываю ее, но весной вижу следы разгрома, воровства, бесмысленного вандализма. ЧТГО ХОРОШЕГО ПРИ ТАКОЙ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ? Лучше дать поработать пятничному мулле!
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 05:14]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 05:14]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 05:11
Листочки отрывают у полицейскмх, уличенных во взятках на дороге, служебном подлоге. В Германии разве не так?
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 05:13]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 05:13]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 05:20
У арабов есть выражение. Потерять лицо! Думаю некоторые акимы , и акимчики не страдают от этого! Отвратительно работают, берут взятки, оскорбляют открыто людей и подчиненных! В Бахрейне такому чиновнику уготован билет в Европу на всю оставшуюся жизнь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 05:57
Цитата:
Я думал у вас за такое руки отрывают, а не листочки. А вообще сажают за такое там где руки не отрывают обычно.
Доктор СИЗШ:
Листочки отрывают у полицейскмх, уличенных во взятках на дороге, служебном подлоге. В Германии разве не так?
Листочки отрывают у полицейскмх, уличенных во взятках на дороге, служебном подлоге. В Германии разве не так?
Я думал у вас за такое руки отрывают, а не листочки. А вообще сажают за такое там где руки не отрывают обычно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 05:59
Цитата:
А в КЗ - на нары, а потом на Бали )) Там говорят красиво как в сказке. Фотки в интернете с хештегом #сказочноебали
[Исправлено: maxsaf, 05.11.2021 - 06:01]
Доктор СИЗШ:
В Бахрейне такому чиновнику уготован билет в Европу на всю оставшуюся жизнь.
В Бахрейне такому чиновнику уготован билет в Европу на всю оставшуюся жизнь.
А в КЗ - на нары, а потом на Бали )) Там говорят красиво как в сказке. Фотки в интернете с хештегом #сказочноебали
[Исправлено: maxsaf, 05.11.2021 - 06:01]
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
- Сообщений:
- 10675
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 06:24
Это не Бакчан из Бахрейна !. Старый был более жесткий, как че ,так сразу мат, а тут красиво пишет, мягко. Сильно отличается.)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
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- 13949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 06:34
А что, 6 м/ р Бахрейн называют?
Не слышал.
Но похоже. Полседьмого.
В настоящем б-не три часа ночи.
Да нет, все нормально.
Ничего не имел ввиду.
Не слышал.
Но похоже. Полседьмого.
В настоящем б-не три часа ночи.
Да нет, все нормально.
Ничего не имел ввиду.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 07:13
Цитата:
Но мат присутствует, так что все в порядке
Vit:
Старый был более жесткий, как че ,так сразу мат, а тут красиво пишет, мягко. Сильно отличается.)
Старый был более жесткий, как че ,так сразу мат, а тут красиво пишет, мягко. Сильно отличается.)
Но мат присутствует, так что все в порядке
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 07:23
С второго Костаная тоже с утречка пописывают.
Город просыпается.
Город просыпается.
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