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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
236
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:59
#14416
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Даже попробовать не получится!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 01:03
#14417
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Даже попробовать не получится!

Это вы щас про "в яме посидеть" или "палками по спине получить"?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 01:03
#14418
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Даже попробовать не получится!

А я в ваши "застенки" и не собираюсь. :lol:
Уж лучше в КЗ жить, чем ждать, пока листочки кончатся, что бы из страны выкинули.
:lol:

[Исправлено: elektron, 04.11.2021 - 20:06]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 03:43
#14419
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Цитата:
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Осталось 13 :lol:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
236
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 05:09
#14420
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У меня в Костатнае осталась дача. Осенью заботливо закрываю ее, но весной вижу следы разгрома, воровства, бесмысленного вандализма. ЧТГО ХОРОШЕГО ПРИ ТАКОЙ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ? Лучше дать поработать пятничному мулле!

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 05:14]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
236
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 05:11
#14421
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Листочки отрывают у полицейскмх, уличенных во взятках на дороге, служебном подлоге. В Германии разве не так?

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 05.11.2021 - 05:13]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
236
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 05:20
#14422
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У арабов есть выражение. Потерять лицо! Думаю некоторые акимы , и акимчики не страдают от этого! Отвратительно работают, берут взятки, оскорбляют открыто людей и подчиненных! В Бахрейне такому чиновнику уготован билет в Европу на всю оставшуюся жизнь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 05:57
#14423
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Листочки отрывают у полицейскмх, уличенных во взятках на дороге, служебном подлоге. В Германии разве не так?

Я думал у вас за такое руки отрывают, а не листочки. А вообще сажают за такое там где руки не отрывают обычно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 05:59
#14424
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
В Бахрейне такому чиновнику уготован билет в Европу на всю оставшуюся жизнь.

А в КЗ - на нары, а потом на Бали )) Там говорят красиво как в сказке. Фотки в интернете с хештегом #сказочноебали :lol:

[Исправлено: maxsaf, 05.11.2021 - 06:01]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10675
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 06:24
#14425
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Это не Бакчан из Бахрейна !. Старый был более жесткий, как че ,так сразу мат, а тут красиво пишет, мягко. Сильно отличается.)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 06:34
#14426
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А что, 6 м/ р Бахрейн называют?
Не слышал.
Но похоже. Полседьмого.
В настоящем б-не три часа ночи.
Да нет, все нормально.
Ничего не имел ввиду.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 07:13
#14427
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Цитата:
Vit:
Старый был более жесткий, как че ,так сразу мат, а тут красиво пишет, мягко. Сильно отличается.)

Но мат присутствует, так что все в порядке ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 07:23
#14428
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С второго Костаная тоже с утречка пописывают.
Город просыпается.
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